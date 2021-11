Merkelová, Scholz a regionálni lídri prerokujú opatrenia v Nemecku

Berlín 29. novembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová a jej nástupca Olaf Scholz budú v utorok rokovať s premiérmi 16 spolkových krajín o sprísňovaní protipandemických pravidiel s cieľom zastaviť prudký nárast prípadov nákazy. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP a nemecké médiá.



Okrem iného sa má podľa denníka Die Welt diskutovať o tom, že pri vstupe na podujatia vo vnútorných i vonkajších priestoroch by platilo pravidlo 2G. To znamená, že zúčastniť by sa na nich mohli len ľudia očkovaní proti covidu alebo tí, ktorí toto ochorenie prekonali v posledných 180 dňoch. Rozoberať by sa malo i prípadné plošné zatváranie klubov a diskoték či obmedzenie kapacity divákov na zápasoch Bundesligy.



Predstavený má byť aj nový krízový štáb budúcej vlády sociálnych demokratov (SPD), Zelených a Slobodnej demokratickej strany (FDP) zameraný na boj proti pandémii a podporu očkovania, ktorý má viesť generál ozbrojených síl (Bundeswehru) Carsten Breuer.



Na zasadnutí sa má tiež hovoriť o očakávanom verdikte Spolkového ústavného súdu v Karlsruhe, ktorý sa má v utorok vyjadriť k obmedzeniam vychádzania a kontaktov a tiež k zatváraniu škôl.



Takéto opatrenia sú možné na základe tzv. núdzovej brzdy, ktorú zaviedla vláda, pričom nariaďuje určité reštrikcie v prípade, že hodnota sedemdňovej incidencie prekročí 100 nakazených na 100.000 obyvateľov. V pondelok sa toto číslo dostalo na novú rekordnú úroveň 452,4 infikovaných na 100.000 obyvateľov.