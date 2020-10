Merkelová: Situácia v súvislosti s pandémiou je dramatická

Berlín 29. októbra (TASR) - Za "dramatickú" označila situáciu v súvislosti s koronavírusovou pandémiou vo štvrtok v Spolkovom sneme nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá tam predniesla vyhlásenie vlády. Informovala o tom agentúra DPA.



"Na začiatku chladného ročného obdobia sa nachádzame v dramatickej situácii. Týka sa to nás všetkých - bez výnimiek," povedala Merkelová. Pripomenula, že v posledných dňoch "výrazne vzrástol" počet novoinfikovaných a stúpa i počet ľudí na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Varovala, že nemocnice sú na hrane preťaženosti. "Takáto dynamika našu intenzívnu medicínu do pár týždňov preťaží," vyhlásila.



"Pandémia je medicínskou, ekonomickou, spoločenskou, politickou a psychickou skúškou. Čeliť jej budeme môcť len súdržnosťou a ochotou transparentne a otvorene diskutovať," zdôraznila kancelárka.



Kritická debata demokraciu podľa jej slov posilňuje, a nie oslabuje. "Klamstvá a dezinformácie, konšpirácie a nenávisť škodia nielen demokratickej debate, ale aj boju proti vírusu," uviedla s tým, že na informácie, ktoré nie sú vedecky podložené, musí byť jasne poukázané.



Už po pár vetách - počas toho, ako hovorila o nových obmedzeniach, ktoré boli prijaté v stredu na videkonferencii s premiérmi 16 spolkových krajín - skočili Merkelovej do reči rozhnevaní poslanci z radov krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorí vykrikovaním dávali najavo svoj nesúhlas s novými opatreniami.



Predseda Bundestagu Wolfgang Schäuble poslancov vyzval, aby Merkelovú nechali dohovoriť a vyhlásil: "Naša krajina - rovnako ako celá Európa - sa nachádza v mimoriadne ťažkej situácii."



Kancelárka obhajovala prijaté opatreniami slovami, že sú "vhodné, nevyhnutné a primerané". Priznala, že hoci sú obmedzením slobody, sloboda v týchto časoch znamená aj zodpovednosť. Všetkých občanov krajiny vyzvala, aby boli naďalej opatrní a solidárni, čo sa týka dodržiavania opatrení. Ide o "angažovanosť, vytrvalosť a ohľaduplnosť" každého jednotlivca, apelovala.



Od 2. novembra až do konca mesiaca budú v Nemecku zatvorené reštaurácie, bary i kultúrne a voľnočasové zariadenia. Na verejnosti budú povolené zhromaždenia najviac desiatich osôb z nie viac ako dvoch rôznych domácností.



Vo štvrtok Nemecko hlásilo doteraz najvyšší denný prírastok v počte nakazených novým koronavírusom. Za 24 hodín pribudlo 16.774 novoinfikovaných.