Merkelová: Súčasné opatrenia proti covidu v Nemecku nie sú dostatočné

Berlín 22. novembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v pondelok uviedla, že súčasné opatrenia zamerané na boj proti koronavírusu nepovažuje za dostatočné na zastavenie mohutnej štvrtej vlny pandémie COVID-19. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na zdroje z prostredia účastníkov zasadnutia predsedníctva Kresťanskodemokratickej únie (CDU) v Berlíne.



"Situácia je veľmi dramatická - súčasné pravidlá nie sú postačujúce," vyhlásila dosluhujúca kancelárka. "Máme tu situáciu, ktorá presiahne všetko, čo tu bolo doteraz," upozornila s tým, že v takej nepriaznivej pandemickej situácii, aká panuje v Nemecku už nestačí ani tzv. pravidlo 2G, čiže vstup do určitých priestorov len pre zaočkovaných a vyliečených z covidu.



Počty nakazených sa podľa slov Merkelovej zdvojnásobujú každých 12 dní. Zdôraznila, že je potrebné rýchlo zastaviť exponenciálny rast počtu nových infekcií. Poznamenala, že mnohí ľudia si zrejme neuvedomujú závažnosť súčasného stavu.



Merkelová prízvukovala dôležitosť očkovania - to však podľa nej v súčasnosti nestačí na zastavenie vývoja nákazy, keďže je skôr účinné ako dlhodobý nástroj boja proti pandémii.



Predseda nemeckého medzidisciplinárneho združenia pre intenzívnu a pohotovostnú medicínu (DIVI) Gernot Marx takisto apeloval na politikov, aby v prípade, že balík opatrení prijatý minulý týždeň neprinesie želané výsledky, pripravili na 9. decembra ďalšie reštrikcie.



Situáciu nazval "veľmi znepokojivou". Pripomenul, že na oddeleniach intenzívnej starostlivosti leží v Nemecku viac ako 3670 pacientov, pričom takmer 1200 pribudlo minulý týždeň. V niektorých regiónoch - napríklad v spolkových krajinách Bavorsko, Durínsko či Sasko sú nemocnice už teraz preťažené a musia tam odkladať plánované operácie.



Z toho dôvodu zaviedli vo viacerých spolkových krajinách sprísnené opatrenia. V Sasku sa od pondelka sa zatvorili všetky kultúrne a športové zariadenia, nočné bary, kluby či diskotéky, zakázaná je turistika, konzumácia alkoholu na verejnosti a nezaočkovaní ľudia nesmú chodiť do kaderníctiev či obchodov predávajúcich iný než základný tovar. Zrušili sa tam tiež - rovnako ako v Bavorsku - i vianočné trhy.



Minulý štvrtok sa spolková vláda dohodla na tom, že na pracoviská majú prístup len zaočkovaní, uzdravení z covidu alebo ľudia s negatívnym testom. Rovnaké pravidlá platia na celoštátnej úrovni i vo verejnej doprave, pripomína agentúra AFP.