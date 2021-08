Merkelová: Tranzit plynu cez Ukrajinu musí pokračovať

Moskva 20. augusta (TASR) - Nemecko cíti svoju zodpovednosť za otázky spojené s tranzitom ruského zemného plynu cez územie Ukrajiny aj po roku 2024, keď sa končí platnosť ukrajinsko-ruskej zmluvy o tomto tranzite. Nemecká kancelárka Angela Merkelová to povedala počas piatkovej tlačovej konferencie so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom, informovala agentúra TASS.



Podľa Merkelovej je potrebné hovoriť o tom, že tranzit plynu cez Ukrajinu "môže a musí pokračovať", a to aj po tom, ako bude dokončený plynovod Severný prúd 2 (Nord Stream 2). Kancelárka totiž zdôraznila, že tento plynovod nie je iba "rusko-nemeckým projektom", ale celoeurópskym.



Podľa ruského prezidenta je Rusko pripravené pokračovať s tranzitom svojho plynu cez Ukrajinu aj po uplynutí platnosti zmluvy.



"Chcem ešte raz verejne povedať a zdôrazniť, že sme pripravení prepravovať plyn cez územie Ukrajiny aj po roku 2024. Avšak musíme poznať lehotu (zmluvy) a objem a na to potrebujeme dostať od našich európskych partnerov odpoveď: Koľko (plynu) sú pripravení od nás kúpiť?" uviedol Putin na tlačovej konferencii.



Merkelová a Putin hovorili tiež o konflikte medzi Kyjevom a proruskými separatistami na východe Ukrajiny. Podľa nemeckej kancelárky, ktorá v nedeľu navštívi aj Kyjev, je dôležité pokračovať v mierových rozhovoroch, a to aj v prípade, ak sa "pokrok nedostaví tak rýchlo, ako by sme dúfali".



Putin má však podľa vlastných slov dojem, že "vláda Ukrajiny odmieta mierové riešenie" konfliktu. Preto poprosil kancelárku, aby počas nadchádzajúcej návštevy Ukrajiny uplatnila svoj vplyv a dohovorila ukrajinskej strane, aby dodržiavala "záväzky", ktoré v minulosti prevzala.



Angela Merkelová pricestovala do Moskvy v deň prvého výročia otravy ruského opozičného politika Alexeja Navaľného. Medzi Berlínom a Moskvou panuje napätie pre viaceré spory, okrem prípadu Navaľného v súvislosti s vraždou Gruzínca čečenského pôvodu v Berlíne či hackerským útokom na nemecký Spolkový snem z roku 2015.



Putin vyhlásil, že Merkelová bude v Rusku vždy vítaná aj po tom, ako odíde z postu nemeckej kancelárky.