Merkelová pripomenula, aby sa nezabúdalo na práva Palestínčanov

Jeruzalem 11. októbra (TASR) – Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyzvala Izrael, aby „nestratil zo zreteľa" potrebu založenia palestínskeho štátu.



Podľa agentúry AP to Merkelová vyhlásila v pondelok vo svojom prejave, ktorý predniesla v telavivskom Ústave pre národné bezpečnostné štúdie (INSS) v rámci svojej rozlúčkovej návštevy pred odchodom z funkcie spolkovej kancelárky.



Merkelovej podpora riešenia v podobe koexistencie dvoch štátov – izraelského a palestínskeho – bola jednou z kľúčových nezhôd s vedením Izraela počas jej 16 rokov vo funkcii, ktoré sa inak vyznačovali neutíchajúcou podporou Izraela, pripomenula AP.



Vo svojom prejave Merkelová uvítala historicky významné dohody, ktoré vlani podpísal Izrael so štyrmi arabskými štátmi. Upozornila však, že tieto dokumenty, známe aj ako Abrahámove dohody, nevymazali potrebu dospieť k mierovej dohode medzi Izraelom a Palestínčanmi.



Zdôraznila, že „ak má Izrael právo na svoj vlastný štát, Palestínčania majú tiež právo žiť a rozhodovať o svojej existencii. Preto by sme za žiadnych okolností nemali strácať zo zreteľa otázku dvojštátneho riešenia, aj keď je to kvôli (židovským) osadám stále ťažšie," upozornila Merkelová.



Podporovatelia Abrahámových dohôd, ktoré sprostredkovala ešte administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa, ich považujú za narušenie dlhodobého úzu, že Izrael nemôže nadviazať vzťahy s arabským svetom, skôr ako dosiahne dohodu s Palestínčanmi.



Nový izraelský premiér Naftali Bennett, ktorý je známy ako odporca vzniku palestínskeho štátu na Izraelom okupovaných územiach, vylúčil mierové rozhovory s Palestínčanmi.



Namiesto toho Bennett obhajuje – podľa neho – pragmatickejší prístup k Palestínčanom v podobe zlepšovania ich životných podmienok, čo považuje za spôsob znižovania napätia.



Jeho koaličná vláda pritom zatiaľ neoznámila žiadne zásadné zmeny v politike.



Merkelová uvítala spomenuté Bennettove zámery, ale povedala, že takýto prístup nebude stačiť.



„Myslím si, že taký dlhodobý problém (konflikt s Palestínčanmi) nezmizne z (politickej) agendy, aj keď dôjde k zlepšeniu vzťahov so susednými arabskými štátmi," povedala.



Program návštevy Angely Merkelovej zahŕňal stretnutia s izraelskými lídrami i zastávku v izraelskom národnom pamätníku holokaustu Jad va-Šem.



Merkelová počas stretnutí opakovane zdôrazňovala, že „otázka bezpečnosti Izraela bude mať aj naďalej zásadný význam pre každú nemeckú vládu" – aj tú, o ktorej sa rozhodne v koaličných rozhovoroch po nejednoznačných septembrových voľbách.



Izraelské médiá pripomenuli, že Angela Merkelová počas svojich 16 rokov vo funkcii urobila z práva Izraela brániť sa pred nepriateľmi jednu z priorít nemeckej zahraničnej politiky, pričom však zároveň žiadala dialóg o tejto citlivej otázke.



Napriek tomu, že sa Merkelová opakovane vyslovuje za dvojštátne riešenie, v rámci svojej rozlúčkovej návštevy nemá naplánovanú aj zastávku v Ramalláhu, sídle palestínskej samosprávy vedenej Mahmúdom Abbásom.



Nemecká kancelárka pôvodne plánovala navštíviť Izrael ešte v auguste, cestu však odložila v dôsledku chaotického odchodu amerických a spojeneckých jednotiek z Afganistanu vrátane nemeckých vojakov.