Merkelová: Buďme odvážni a ostražití

Berlín 13. mája (TASR) – Pandémia nového koronavírusu je naďalej hrozbou. Ak sa zabráni jej návratu, reštart ekonomiky a ochrana ľudských životov sú možné, preto je potrebné konzistentne pokračovať v dodržiavaní minimálneho odstupu a hygienických opatrení. Pred poslancami Spolkového snemu to v utorok povedala nemecká kancelárka Angela Merkelová.



Zdôraznila, že s pandémiou bude musieť ľudstvo ešte nejaký čas žiť. Proti vírusu zatiaľ neexistuje nijaký liek či vakcína, ale doterajšie úspechy sú povzbudivé.



"Stále žijeme v pandémii a s vírusom a tak to zostane. (...) Koronavírus preto zostáva pre nás všetkých hrozbou. Buďme odvážni a ostražití," povedala kancelárka.



Vláda podľa Merkelovej zatiaľ neplánuje zvýšenie daní. Odmieta znovu zaviesť i daň z nehnuteľností. Pokiaľ ide o situáciu v oblasti ekonomiky a zamestnanosti, Merkelová pripomenula pomoc vo forme kurzarbeit, pomoc pri likvidite a zníženie DPH pre gastronomické prevádzky.



Podľa nej je dobré, že pandémia zasiahla Nemecko v ekonomicky dobrej situácii. "Máme šancu zvládnuť to. No nehovorím, že nikto nič nepocíti," poznamenala.



Vzhľadom na nové ohniská nákazy na bitúnkoch pripravuje vláda príslušné opatrenia. Ich koncepciu predloží v pondelok minister práce Hubertus Heil. Za kontrolu dodržiavania zdravotných a bezpečnostných predpisov sú však zodpovedné v prvom rade miestne orgány. "Značné nedostatky sú najmä v ubytovaní (zamestnancov bitúnkov)," povedala Merkelová .



Agentúra DPA pripomenula, že pracovné podmienky a ubytovanie zamestnancov, z ktorých mnohí pochádzajú zo strednej a východnej Európy, sú už dlho predmetom kritiky.