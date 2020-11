Merkelová v parlamente: Predĺženie lockdownu je nevyhnutné

Berlín 26. novembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová počas svojho štvrtkového prejavu v Spolkovom sneme označila za "nevyhnutné" rozšírenie čiastkového lockdownu, ktorý mal pôvodne platiť do konca novembra, no po dohode s premiérmi 16 spolkových krajín bol v stredu predĺžený až do 20. decembra. Informovala o tom agentúra DPA.



"Je nemožné si predstaviť, kde by sme boli dnes, keby sme pred štyrmi týždňami - doslova päť minút pred dvanástou - neboli pripravení a schopní tohto celoštátneho vypätia síl," povedala kancelárka v Bundestagu v súvislosti so stratégiou vlády na zvládanie pandémie ochorenia COVID-19.



Pomocou opatrení platných od 2. novembra sa podľa Merkelovej podarilo obmedziť kontakty ľudí o zhruba 40 percent a zastaviť dramatický exponenciálny nárast počtu nakazených. Kancelárka konštatovala, že aktuálne sprísnené opatrenia dopomohli zabrániť preťaženiu zdravotníckeho systému. Zároveň však poznamenala: "Je to prvý úspech, ale ešte to nie je dlhodobý úspech." Potrebné je dosiahnuť aj zastavenie šírenia nákazy.



Merkelová občanov opätovne vyzvala, aby nosili rúška, keďže znižujú riziko nákazy. Upozornila však na to, že najbezpečnejšie sú respirátory triedy FFP-3. "Je to ochrana, ale žiadna istota - je potrebné to stále opakovať," dodala.



Zavedené obmedzenia zostanú na väčšine územia Nemecka v platnosti zrejme najmenej do začiatku januára. Spolková vláda sa navyše bude usilovať o zákaz otvorenia lyžiarskych stredísk do 10. januára, zdôraznila Merkelová.



Šéf úradu nemeckej kancelárky Helge Braun pre televíznu stanicu RTL dokonca uviedol, že Nemecko opatrenia možno predĺži až do marca. "Máme pred sebou ťažké zimné mesiace. Potrvá to do marca," citovala jeho slová agentúra Reuters. "Po marci som veľmi optimistický, pretože pravdepodobne budeme schopní zaočkovať čoraz viac ľudí a na jar bude jednoduchšie udržať nízku mieru infekčnosti," dodal.



Predstavitelia jednotlivých spolkových krajín sa s nemeckou vládou dohodli na obmedzení súkromných stretnutí. Povolené sú po novom takéto stretnutia maximálne piatich osôb z dvoch domácností, pričom do tohto počtu sa nezarátavajú deti vo veku do 14 rokov. Počas vianočných sviatkov - od 23. decembra do 1. januára - sa obmedzenia pre stretávanie rodín zmiernia. Zísť sa bude môcť až do desať ľudí, kam sa taktiež nerátajú deti do 14 rokov.



Ako súčasť čiastočného lockdownu, ktorý v Nemecku platí od začiatku novembra, sú aktuálne zatvorené reštaurácie, bary, kiná, divadlá, múzeá aj fitnescentrá a platia obmedzenia kontaktov.