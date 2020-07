Merkelová vyzvala v EP na rýchlu dohodu o pláne ekonomickej obnovy EÚ

Brusel 8. júla (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v stredu popoludní v bruselskom sídle Európskeho parlamentu (EP) predstavila plány nemeckého predsedníctva v Rade Európskej únie a vyzvala na celoeurópsku dohodu pre plán hospodárskeho oživenia EÚ.



Merkelová sa pred poslancami EP vyjadrila k viacerým témam, ktoré v súčasnosti trápia Európanov. Spresnila, že medzi priority jej krajiny bude patriť dodržiavanie základných práv, ochrana klímy, digitalizácia, posilnenie úlohy EÚ vo svete a podpora solidarity, čo súvisí aj so súčasnou zdravotnou krízou. Upozornila, že v najbližších mesiacoch bude nevyhnutné udržať na uzde pandémiu koronavírusu a prekonať následky krízy, ktoré sú "zdravotné, sociálne a ekonomické".



V pléne EP vyjadrila podporu balíku na oživenie hospodárstva EÚ, ktorý v máji pod názvom EÚ budúcej generácie navrhla Európska komisia s cieľom vyrovnať sa s dôsledkami koronakrízy a zmierniť recesiu.



"Verím v Európu. Európa ma presvedčila," uviedla Merkelová. A upozornila, že nikto dokáže vlastným silami zvládnuť túto krízu, pred ktorou "sme všetci zraniteľní".



"Pre mňa je v tomto období zvlášť dôležitých päť tém: naše základné práva, jednota, ochrana životného prostredia, digitalizácia a zodpovednosť Európy vo svete. Celosvetová pandémia koronavírusu silno zasiahla aj ľudí v Európe. V tomto historickom okamihu teraz preberá Nemecko predsedníctvo v Rade EÚ. Táto úloha má napĺňa rešpektom, ale aj veľkou náruživosťou, pretože verím Európe, nielen ako dedičstvu minulosti, ale ako nádeji a vízie do budúcnosti," povedala Merkelová.



Nemecko prebralo predsedníctvo v Rade EÚ od 1. júla a má za úlohu nájsť kompromis medzi členským krajinami Únie ohľadom fondu na obnovu a odolnosť, na ktorý si chce Európska komisia požičať 750 miliárd eur, ako aj kompromis ohľadom výšky a podoby budúceho sedemročného rozpočtu EÚ. O oboch otázkach budú rokovať hlavy štátov a vlád členských krajín na budúci týždeň na summite EÚ v Bruseli (17. - 18. 7.).



"Hĺbka hospodárskeho poklesu si vyžaduje, aby sme sa poponáhľali. Nesmieme strácať čas, budú tým trpieť tí najzraniteľnejší," povedala Merkelová pred európskymi zákonodarcami a vyjadrila nádej, že sa lídrom EÚ v priebehu leta podarí dosiahnuť potrebnú dohodu, čo si podľa nej bude vyžadovať vôľu na kompromisy, a to aj zo strany europarlamentu. Zdôraznila, že na prejavy solidarity čakajú najmä regióny, ktoré boli obzvlášť ťažko zasiahnuté koronakrízou, a predovšetkým ľudia, ktorí tam žijú. Na druhej strane však poskytnutá pomoc - "pre dobro všetkých" - nesmie jednostranne preťažiť ekonomicky silné členské štáty.



V tejto súvislosti upozornila, že EÚ nesmie byť naivná, lebo v mnohých členských štátoch odporcovia Európy čakajú, aby krízu zneužili na svoje účely. "Musíme im ukázať, v čom spočíva pridaná hodnota spolupráce v Európskej únii. Musíme ukázať, že návrat k nacionalizmu neznamená viac kontroly, ale menšiu kontrolu," vysvetlila, avšak bez uvedenia mien konkrétnych politikov či štátov.



Nemecká kancelárka tiež upozornila, že koronakríza odhalila hranice populizmu, ktorý "popiera fakty", a dodala, že v demokracii sú fakty a transparentnosť potrebné, na čom bude nemecké predsedníctvo stavať. "Vidíme, že proti pandémii nemožno bojovať klamstvami a dezinformáciami a ani s nenávisťou a agitáciou," skonštatovala.



Merkelová europoslancom sľúbila, že Nemecko na čele EÚ bude pokračovať v práci na dosiahnutí novej dohody o partnerstve so Spojeným kráľovstvom ešte do konca tohto roka. Zároveň však upozornila, že EÚ by sa mala pripraviť aj na náhle prerušenie vzťahov s Britániou od januára 2021. "Pokrok v rokovaniach je zatiaľ pomalý, aby som sa vyjadrila diplomaticky," opísala situáciu.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)