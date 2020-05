Merkelová: Vakcína na koronavírus musí byť dostupná pre všetkých

Berlín 2. mája (TASR) - Akonáhle bude k dispozícii očkovacia látka voči novému koronavírusu, musí byť dostupná pre všetkých ľudí. Vyhlásila to v sobotu vo svojom pravidelnom týždňovom videopodcaste nemecká kancelárka Angela Merkelová, píše denník Die Welt.



Ide o to, "ako vyvinieme očkovacie látky pre všetkých ľudí na svete a zabezpečíme lieky a dobré diagnostické možnosti", povedala Merkelová pred medzinárodnou darcovskou videokonferenciou venovanou kríze nového koronavírusu, ktorá sa bude konať v pondelok 4. mája. Nemeckou je jednou z hostiteľských krajín tejto konferencie, ktorú sa uskutoční z iniciatívy Európskej komisie a jej cieľom je vyzbierať finančné prostriedky - okrem iného aj na vývoj očkovacej látky na nový koronavírus SARS-CoV-2.



"Nemecko sa bude podieľať značným finančným príspevkom," oznámila Merkelová. "Zachrániť milióny ľudských životov na tomto svete patrí k jednej z najušľachtilejších úloh," zdôraznila. Nemecko bude úzko spolupracovať so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), ktorá zohráva v tejto oblasti kľúčovú úlohu, dodala.



Dôležité je, aby "sa očkovacia látka, keď bude vyvinutá, dostala ku všetkým ľuďom", ako aj to, že lieky a možnosti diagnostiky ochorenia COVID-19 budú dostupné pre čo najviac ľudí, čo znamená, že musia byť vyrábané vo veľkých množstvách.



"Dnes chýba na vývoj očkovacej látky odhadom približne osem miliárd eur," uviedla kancelárka. Preto je podľa jej slov dôležité, že sa získavaniu financií bude venovať širšie spoločenstvo vlád jednotlivých krajín, ako aj súkromných nadácií. Malo by to umožniť aj vývoj a výrobu liekov, dodala.



Merkelová vyzvala, že aktuálnu pandémiu je možné poraziť len na základe medzinárodnej a multilaterálnej spolupráce.



Nemecko zaznamenalo za posledných 24 hodín podľa údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI) 945 nových prípadov nákazy. Ich celkový počet sa tak zvýšil na 161.703. Počet smrteľných obetí stúpol o 94 na 6575. Odhaduje sa, že z ochorenia COVID-19 sa už vyliečilo takmer 130.000 ľudí.