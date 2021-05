Merkelová varovala pred antisemitizmom na demonštráciách

Berlín 22. mája (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v sobotu varovala pred akýmikoľvek prejavmi antisemitského alebo rasistického správania. Urobila tak pred očakávanými víkendovými propalestínskymi zhromaždeniami, ktoré sa majú konať v Nemecku po 11 dňoch bojov na Blízkom východe. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Viacero nemeckých miest zažilo demonštrácie na podporu Palestínčanov už počas spomínaného 11-dňového konfliktu medzi Izraelom a islamistickým hnutím Hamas, ktoré ovláda palestínske pásmo Gaza. A práve to donútilo Merkelovú vydať výzvu na zachovanie pokoja.



"Tí, čo prenesú nenávisť voči Židom na ulicu, tí, čo podnecujú rasovú nenávisť, sa sami postavia mimo základný zákon," vyhlásila Merkelová vo svojom týždennom podcaste a spomenula ústavu.



"Takéto správanie musí byť tvrdo potrestané," zdôraznila.



Nemecká polícia zatkla minulú sobotu približne 60 ľudí a 100 policajtov utrpelo zranenia, pretože propalestínske zhromaždenie v Berlíne vyústilo do násilia.



Niektorí účastníci na pochodoch v mestách po celom Nemecku skandovali antisemitské heslá, ktoré Merkelová skritizovala ako "neprijateľné". Ďalší účastníci podpaľovali izraelské vlajky a v jednom prípade hádzali kamene do vchodu synagógy.



Merkelová poznamenala, že nemecká ústava "zaručuje právo na slobodné vyjadrovanie a pokojné zhromažďovanie. Ale nedáva žiadny priestor útokom na ľudí s odlišným vierovyznaním, násiliu, rasizmu či hanobeniu" iných a ich presvedčenia.