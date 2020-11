Merkelová verí, že rokovania so Skopje a Tiranou sa začnú tento rok

Sofia 10. novembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v utorok vyjadrila nádej, že Európska únia začne prístupové rokovania so Severným Macedónskom a Albánskom ešte pred skončením nemeckého predsedníctva v Rade EÚ v závere tohto roka. Uviedla to na utorňajšom summite EÚ a krajín západného Balkánu v bulharskej metropole Sofia. Informovala o tom agentúra AFP.



"Dúfam, že sa nám počas nášho predsedníctva v Rade (EÚ) podarí uskutočniť tzv. prístupovú konferenciu," uviedla Merkelová prostredníctvom videohovoru v závere summitu.



Utorňajší summit spoločne usporiadali členský štát EÚ Bulharsko a susedné Severné Macedónsko v snahe nájsť riešenie svojich sporov pred kľúčovými rokovaniami o stave procesu rozširovania EÚ v súvislosti so Skopje, ktoré by sa mali konať 17. novembra.



Bulharský premiér Bojko Borisov a jeho severomacedónsky náprotivok Zoran Zaev sa v utorok stretli osobne, ale podrobnosti z tohto stretnutia nezverejnili.



Bulharsko pohrozilo, že zablokuje ďalšie kroky týkajúce sa prístupového procesu Severného Macedónska, pokiaľ Skopje neuzná, že macedónsky jazyk pochádza z bulharského dialektu, a kým nesľúbi, že si nebude robiť nijaké nároky na bulharské územie.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron vystúpil na summite takisto prostredníctvom videohovoru, pričom vyzval balkánske štáty, aby zohrávali silnejšiu úlohu v boji proti terorizmu.



"Zatiaľ čo nebezpečenstvo rastie, v rámci Európskej únii aj na Balkáne bude posilnená spolupráca zjavne v záujme nás všetkých," dodal Macron.