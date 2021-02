Merkelová vidí pri pandémii svetlo na konci tunela

Berlín 5. februára (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová vo štvrtok uviedla, že klesajúce denné počty nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 sú dôvodom na optimizmus. Varovala však pred "falošnými nádejami" a unáhleným uvoľňovaním protiepidemických opatrení, informovala agentúra DPA.



"Vidím slabé svetlo na konci tunela, je to však neuveriteľne náročné obdobie," povedala Merkelová v rozhovore pre nemecké televízie.



Nemecko už podľa kancelárky prekonalo vrchol druhej vlny pandémie koronavírusu a denné počty nových prípadov klesajú. V krajine takisto pokračuje očkovanie.



Merkelová takisto upozornila na hrozby v súvislosti s mutáciami koronavírusu a žiadala obyvateľov krajiny, aby mali pochopenie v súvislosti s pokračovaním lockdownu v krajine.



Kancelárka by podľa svojich slov rada oznámila aj dobré správy, píše na svojej webovej stránke nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). "Nesmieme však vzbudzovať žiadne falošné nádeje, a preto sa vždy snažím byť realistická," povedala.



Nemecká vláda a vlády jednotlivých spolkových krajín majú 10. februára rokovať o ďalšom postupe v súvislosti s pandémiou, píše denník FAZ.



Merkelová a premiéri 16 spolkových krajín sa na predchádzajúcom rokovaní 19. januára dohodli na predĺžení lockdownu v Nemecku do polovice februára. Reštaurácie, bary a ďalšie zariadenia zostanú najmenej do tohto obdobia zatvorené.