Merkelová: Vyhlásenia vo vojne na Ukrajine musíme brať vážne

Mníchov 7. októbra (TASR) - Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová upozornila, že je dôležité, aby vyhrážky vyslovené počas vojny na Ukrajine neboli brané na ľahkú váhu. Povedala to počas štvrtkovej ceremónie pri príležitosti 77. výročia založenia mníchovských novín Süddeutsche Zeitung. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Merkelová uviedla, že ruská invázia na Ukrajinu bola "vážnym bodom obratu", po ktorom by sme mali všetci brať slová vážne, zaoberať sa nimi a "neklasifikovať ich od začiatku ako bluf".



Bývalá nemecká kancelárka zdôraznila, že trvalý mier v Európe môže nastať len so zapojením Ruska. "Keďže sa nám to zatiaľ nepodarilo, neskončila sa vlastne ani studená vojna," dodala.



Merkelová (68) bola nemeckou spolkovou kancelárkou od roku 2005 až do vlaňajšieho decembra, keď ju nahradil sociálny demokrat Olaf Scholz.