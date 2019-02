Merkelová vyjadrila úplnú podporu Junckerovi v spore s Maďarskom

Kampaň Orbánovej vlády, spustená pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu, vyostruje dlhotrvajúce napätie medzi Budapešťou a Bruselom.

Berlín 21. februára (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová vo štvrtok oznámila, že predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker má jej úplnú podporu ohľadne novej kampane maďarskej vlády premiéra Viktora Orbána. Táto vláda obviňuje Brusel, že zámerne oslabuje vonkajšie hranice Európskej únie, aby sa na jej územie dostalo viac migrantov.



Kampaň Orbánovej vlády, spustená pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu, vyostruje dlhotrvajúce napätie medzi Budapešťou a Bruselom, napísala tlačová agentúra AP.



Vládne plagáty, zobrazujúce predsedu eurokomisie Junckera a maďarsko-amerického finančníka Georgea Sorosa, sa v Maďarsku a v tamojších novinách aj časopisoch začali objavovať nedávno.



Na plagátoch sú tvrdenia, že lídri EÚ, ktorí podľa Orbána konajú na základe Sorosových pokynov, "spúšťajú spolu s africkými krajinami experimentálne prisťahovalecké projekty, chcú zaviesť povinné kvóty na prijímanie migrantov a majú v úmysle znížiť finančnú pomoc štátom stavajúcim sa proti migrácii".



Lídri EÚ tieto tvrdenia odmietajú a argumentujú, že Únia a Juncker v skutočnosti stoja v popredí posilňovania vonkajších hraníc únie.



"Jean-Claude Juncker má moju úplnú podporu a budeme to jasne tvrdiť aj v našich diskusiách s Maďarskom," povedala Merkelová novinárom v Berlíne.



Kampaň v Maďarsku oživila výzvy, aby Orbánovu stranu Fidesz vylúčili zo stredopravého bloku s názvom Európska ľudová strana (EĽS) v Európskom parlamente. Merkelová sa však vyhla otázke, kedy už stratí trpezlivosť s Orbánom. Merkelovej Kresťanskodemokratická únia Nemecka (CDU) je tiež členom EĽS.



"Tie plagáty, teraz rozvešané po Maďarsku, by som si pozrel s veľkým údivom," povedal Juncker na konferencii v Bruseli. "Ale ja neustúpim. Nie som taký," dodal.



Juncker ešte doplnil, že v Európe nenastane "žiaden pokrok", ak budú krajiny zápasiť medzi sebou.



"Stačilo," vyhlási šéf eurokomisie.