Merkelová vyzvala občanov, aby výrazne obmedzili sociálne kontakty

Berlín 17. októbra (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier je od soboty v karanténe, pretože jeden z jeho ochrankárov mal pozitívny výsledok testu na koronavírus SARS-CoV-2.



Informovala o tom prezidentova tlačová služba. Samotný 64-ročný Steinmeier mal výsledok testu na koronavírus nového typu negatívny.



V situácii, keď sa aj v Nemecku zhoršuje epidemiologická situácia, sa spolková kancelárka Angela Merkelová v sobotu obrátila na svojich spoluobčanov a požiadala ich, aby čo najviac obmedzili svoje sociálne kontakty. Povzbudzovala ich dokonca, aby zostali doma, ak je to možné.



"Stretávajte sa s podstatne menším počtom ľudí, či už vonku alebo doma," vyzvala.



"Vzdajte sa cestovania, ktoré nie je skutočne nevyhnutné, akejkoľvek oslavy, ktorá nie je naozaj nevyhnutná. Ak je to možné, zostaňte, prosím, doma, tam, kde žijete," apelovala Merkelová vo svojom týždennom podcaste.



Vysvetlila občanom, že to urobia "pre svoje zdravie a zdravie všetkých, ktorých môžeme zachrániť pred chorobami," aby systém zdravotnej starostlivosti nebol preťažený, školy pre deti i denné stacionáre zostali otvorené. Dodala, že to urobia aj pre ekonomiku a pracovné miesta.



Upozornila, že Nemecko je "vo veľmi vážnej fáze" pandémie vyvolanej koronavírusom nového typu a to, "aká bude zima, aké budú naše Vianoce, sa rozhodne v nasledujúcich dňoch a týždňoch".