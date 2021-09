Merkelová vyzvala pred voľbami na podporu CDU a Lascheta

Berlín 7. septembra (TASR) – Nemecká kancelárka Angela Merkelová v utorok počas zrejme poslednej debaty v Spolkovom sneme pred septembrovými voľbami do Bundestagu zdôraznila ich dôležitosť so slovami, že Nemecko stojí pred voľbami, ktoré krajine udajú smer ďalšieho vývoja. Informovala o tom agentúra DPA.



Merkelová dôrazne podporila kandidáta na post nového kancelára zo svojej Kresťanskodemokratickej únie Armina Lascheta. „Nie je jedno, kto bude vládnuť tejto krajine," povedala. „Najlepšia cesta pre našu krajinu je vláda vedená (úniou) CDU/CSU s kancelárom Arminom Laschetom," tvrdí Merkelová. Laschetova vláda by podľa nej znamenala „stabilitu, spoľahlivosť, mieru a stred" – atribúty, ktoré Nemecko práve teraz potrebuje.



Alternatívou voči vláde konzervatívnej Únie je, ako kritizovala, vláda vedená Sociálnodemokratickou stranou Nemecka spolu so Zelenými, ktorá však nevylúčila spoluprácu so stranou Ľavica.



Merkelová predtým vo svojom zrejme poslednom prejave v pozícii spolkovej kancelárky priniesla pozitívnu bilanciu svojho obdobia v úrade; menovala napríklad „rozhodujúci pokrok pri digitalizácii" či boj proti pravicovému extrémizmu. „Verejné investície sa od roku 2004 zdvojnásobili," uviedla. Dodala, že sa zvýšili i výdavky na vedu a výskum.



Opätovne tiež vyzvala obyvateľov, aby sa dali zaočkovať proti novému koronavírusu. „Očkovanie nám prinesie späť slobodu," apelovala s tým, že chráni i pred novými variantmi vírusu.



Nemecké parlamentné voľby sa uskutočnia 26. septembra a Merkelová sa po štyroch funkčných obdobiach o ďalšie už uchádzať nebude; z aktívnej politiky sa plánuje stiahnuť.



Podpora CDU/CSU v prieskumoch verejnej mienky výrazne klesla z júlových približne 30 percent aktuálne len na 20 percent a SPD sa pred úniou umiestňuje s veľkým náskokom na prvom mieste so ziskom približne 25 percent hlasov.