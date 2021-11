Merkelová: Putin by mal v kríze na hraniciach využiť vplyv na Minsk

Berlín 10. novembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v stredu telefonicky hovorila s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o napätej situácii na poľsko-bieloruských hraniciach. Šéfa Kremľa vyzvala, aby využil svoj vplyv na Minsk a dopomohol k tomu, že Bielorusko zastaví "neľudské" zneužívanie migrantov. Oznámil to na Twitteri Merkelovej hovorca Steffen Seibert.



"(Merkelová) zdôraznila, že zneužívanie migrantov bieloruským režimom je neľudské a neprijateľné a požiadala prezidenta Putina, aby využil svoj vplyv" na ukončenie tejto situácie, napísal Seibert.



Kremeľ v samostatnom vyhlásení k telefonickému rozhovoru oboch politikov podľa agentúry AP uviedol, že Putin „navrhol začať diskusiu o vzniknutých problémoch pri priamom kontakte predstaviteľov členských krajín EÚ s Minskom". Putin a Merkelová sa "dohodli, že budú pokračovať v diskusii na túto tému".



Poľsko a Bielorusko v utorok oznámili, že v provizórnom tábore neďaleko poľskej dediny Kužnica sa v súčasnosti nachádza 3000 - 4000 migrantov. Poľsko je od leta pod čoraz väčším náporom migrantov z Blízkeho východu a Afriky, ktorí sa snažia dostať do EÚ.



Varšava tieto pokusy blokuje alebo tých, ktorí cez hranice prejdú, posiela späť do Bieloruska. Poľsko a EÚ tvrdia, že ide o organizovanú akciu bieloruskej vlády zameranú na destabilizáciu Únie, ktorá má byť odvetou za sankcie západných krajín uvalené po kontroverzných prezidentských voľbách, brutálnom potlačení následných protestov i prenasledovaní bieloruskej opozície.