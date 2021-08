Merkelová: Za odchod vojakov z Afganistanu môže sčasti politika USA

Prečítajte si aj: Médiá: Biden zaujal v otázke Afganistanu chladnokrvný postoj

Berlín 16. augusta (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v pondelok uviedla, že za stiahnutie vojakov západných krajín z Afganistanu môže sčasti domáca politika v Spojených štátoch. Pre agentúru AFP to uviedli zdroje z vládnucej Kresťanskodemokratickej únie (CDU).Na stretnutí vedenia bloku CDU/CSU Merkelová podľa AFP poznamenala, že rozhodnutie NATO ukončiť po dvoch desaťročiach vojenskú misiu v Afganistane. Čiastočne za to môžu, dodala.povedala Merkelová podľa účastníkov zasadnutia.uviedla. Vyvrcholilo to tým, že sa Taliban opäť dostal k moci.povedala.Teraz je podľa Merkelovej zamerať sa na evakuáciu nemeckých občanov a Afgancov, ktorým zo strany Talibanu hrozí nebezpečenstvo. Berlín odhaduje, že evakuovať bude nevyhnutné 2500 afganských zamestnancov nemeckej ambasády či tých, čo pracovali pre nemeckú armádu - v prípade 600 z nich nie je známe, či sa už nenachádzajú v tretích krajinách. Do bezpečia je nutné prepraviť i ďalších 2000 Afgancov - najmä ľudskoprávnych aktivistov a zamestnancov mimovládnych organizácií. Dovedna môže ísť až o 10.000 osôb vrátane ich rodinných príslušníkov.