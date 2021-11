Merkelová: Zamyslite sa nad svojou situáciou a dajte sa zaočkovať

Berlín 13. novembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v sobotu vyhlásila, že zastavenie štvrtej vlny koronavírusu si vyžaduje "úsilie celého národa", a znovu vyzvala ľudí, aby sa dali zaočkovať. Nákaza sa totiž opäť prudko šíri v celom Nemecku. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Najľudnatejšia krajina Európskej únie oficiálne zaznamenala za 24 hodín do štvrtka až 50.196 nových prípadov infekcie - bolo to prvýkrát, čo údaj presiahol hranicu 50.000.



V sobotu Inštitút Roberta Kocha (RKI) hlásil za posledných 24 hodín 45.081 ďalších prípadov nákazy a 228 úmrtí.



"Táto situácia ma veľmi znepokojuje," povedala Merkelová vo svojom pravidelnom týždňovom podcaste. "Čakajú nás ťažké týždne. Musíme vyvinúť celonárodné úsilie..., aby sme zastavili vážnu jesennú a zimnú vlnu pandémie. Ak prejavíme solidaritu, ak budeme myslieť na vlastnú ochranu a budeme dbať o ostatných, môžeme svoju krajinu túto zimu do veľkej miery ušetriť," uviedla Merkelová.



Počty nakazených a úmrtí prudko stúpajú od polovice októbra a vina sa pripisuje pomerne nízkej zaočkovanosti obyvateľov Nemecka, ktorá je tesne nad 67 percent.



Merkelová vyzvala ľudí odmietajúcich vakcíny, "aby sa zamysleli" nad svojou situáciou a dali sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19.



Takisto podporila očkovanie treťou dávkou a uviedla, že "práve toto je naozajstná šanca prerušiť závažnú vlnu" pandémie.