Merkelová chce prístupové rokovania s Albánskom a Severným Macedónskom

Berlín 27. januára (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová chce, aby na marcovom summite EÚ padlo rozhodnutie o začatí prístupových rozhovorov s Albánskom a Severným Macedónskom. Vyhlásila to v pondelok na stretnutí s albánskym premiérom Edim Ramom v Berlíne, píše agentúra DPA.



"Chceme predovšetkým, aby sme na nadchádzajúcom (zasadnutí) Európskej rady v marci dosiahli zhodu o začatí prístupových rokovaní s Albánskom a rovnako aj so Severným Macedónskom," povedala Merkelová.



Vstup spomínaných dvoch krajín západného Balkánu do EÚ nie je podľa Merkelovej len v ich vlastnom záujme, ale aj v záujme Únie. V tejto súvislosti upozornila na rastúci vplyv Ruska, Číny a Turecka v tomto regióne.



Merkelová zdôraznila, že Albánsko už výrazne pokročilo v reforme svojho súdneho systému, ktorú od neho požaduje EÚ.



Nemecká kancelárka zopakovala svoje presvedčenie o potrebe skorého začatia prístupových rokovaní s oboma krajinami. Tie napriek súhlasnému stanovisku Európskej komisie a väčšiny členských štátov EÚ vlani v jeseni zablokovalo Francúzsko.



Merkelová pripomenula aj ničivé zemetrasenie, ktoré koncom novembra 2019 postihlo Albánsko a pripomenula, že 17. februára sa bude konať darcovská konferencia s cieľom zrýchliť obnovu krajiny. Ako dodal Rama, bude si to vyžadovať takú sumu peňazí, ktorú Albánsko samotné nedokáže pokryť.



Zemetrasenie spôsobilo zničenie verejnej a súkromnej infraštruktúry, zasiahlo tisíce domácností a malo za následok 51 úmrtí, okolo 1000 zranených a takmer 14.000 ľudí bolo dočasne vysídlených. Tisíce budov vrátane škôl a zdravotníckych zariadení boli vážne poškodené.