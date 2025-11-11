< sekcia Zahraničie
Merkelová získala čestný doktorát od Weizmannovho vedeckého inštitútu
Inštitút pripomenul, že Merkelová v roku 2008 vystúpila v izraelskom Knesete ako prvá nemecká kancelárka, kde vyjadrila svoj záväzok k bezpečnosti Izraela a boju proti antisemitizmu.
Autor TASR
Tel Aviv 11. novembra (TASR) - Weizmannov vedecký inštitút v Rechovote v Izraeli udelil bývalej nemeckej kancelárke Angele Merkelovej čestný doktorát za jej prínos ku globálnej diplomacii a neochvejnú podporu Izraela, oznámil v pondelok inštitút. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Inštitút uviedol, že ocenenie je na počesť Merkelovej „bezprecedentného prínosu ku globálnej diplomacii a medzinárodným partnerstvám“, ako aj jej „solidarity a priateľstva s Izraelom“ a odhodlaného úsilia v jej boji proti antisemitizmu.
„Pod jej vedením Nemecko výrazne prehĺbilo bilaterálne vzťahy s Izraelom a rozšírilo vojenskú pomoc aj partnerstvá v oblasti obrany, technológií a vedeckého výskumu,“ uviedol inštitút na svojej internetovej stránke. Vyzdvihol tiež Merkelovej kľúčovú úlohu pri stabilizácii ekonomiky počas krízy eurozóny.
Inštitút pripomenul, že Merkelová v roku 2008 vystúpila v izraelskom Knesete ako prvá nemecká kancelárka, kde vyjadrila svoj záväzok k bezpečnosti Izraela a boju proti antisemitizmu.
Weizmannov vedecký inštitút je jedným z popredných svetových výskumných centier. Počas Merkelovej poslednej návštevy Izraela v úrade kancelárky v roku 2021 pomenoval jedno zo svojich štipendium na jej počesť.
Iránske rakety počas tohtoročnej vojny Izraela s Iránom poškodili kampus inštitútu a zničili desiatky výskumných budov. Spôsobili odhadované škody vo výške 530 miliónov eur.
