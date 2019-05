Merkelová podporuje princíp špicekandidátov

Nemecká kancelárka sa vyjadrila, že členské štáty sa musia dohodnúť na výbere mien pre najdôležitejšie funkcie v euroinštitúciách ešte pred zasadnutím nového europarlamentu.

Brusel 28. mája (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová privítala v utorok rozhodnutie lídrov Európskeho parlamentu (EP) podporiť proces, v ktorom sa na najvyššie posty v Európskej únii vyberú hlavní kandidáti európskych politických strán, čiže ich lídri na kandidátkach do eurovolieb. K takémuto postu patrí aj predseda Európskej komisie (EK), teda výkonného orgánu EÚ. Merkelová zároveň zdôraznila, že stále podporuje nemeckého politika Manfreda Webera (CSU) za šéfa EK.



Nemecká kancelárka sa takto vyjadrila pred utorkovým neformálnym summitom lídrov EÚ v Bruseli. Povedala, že členské štáty musia dokázať "schopnosť EÚ konať" a dohodnúť sa na výbere mien pre najdôležitejšie funkcie v euroinštitúciách, vrátane funkcie predsedu EK, ešte pred zasadnutím nového europarlamentu 2. júla.



Weber nie je u každého tým "preferovaným kandidátom", pripustila nemecká kancelárka. Zdôraznila však, že jej partneri v tzv. veľkej nemeckej koalícii - konzervatívny blok CDU/CSU a sociálni demokrati (SPD) - podporujú princíp výberu "spomedzi špicenkandidátov", teda hlavných kandidátov európskych politických strán, na posty v EÚ. Sú za tento princíp, aj keď nemusia nutne podporovať samotného Webera, povedala Merkelová.



Práve títo hlavní kandidáti, ktorí robili aj kampaň pred voľbami do europarlamentu, sú podľa kancelárky legitímnymi kandidátmi na najvyššie posty v Únii. Na dosiahnutie dohody v týchto otázkach je "stále veľa času", poznamenala Merkelová.



Weber (z nemeckej CSU) patrí do konzervatívnej politickej skupiny v EP s názvom Európska ľudová strana (EPP).