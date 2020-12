Merkelová: Zostaňte disciplinovaní, pandémia ešte nekončí

Muž s ochranným rúškom kráča po moste vo štvrtok 29. októbra 2020 vo Frankfurte nad Mohanom, archívne foto. Foto: TASR/AP

Berlín 31. decembra (TASR) - Obyvatelia Nemecka by aj v roku 2021 mali zostať disciplinovaní a trpezliví, pretože koniec pandémie nového koronavírusu je stále v nedohľadne. Uviedla to vo štvrtok nemecká kancelárka Angela Merkelová vo svojom tradičnom novoročnom príhovore, v ktorom tiež odsúdila "cynické a kruté" konšpiračné teórie týkajúce sa pandémie. Informovala o tom agentúra AP.uviedla Merkelová, pre ktorú bude rok 2021 posledným vo funkcii kancelárky.Merkelová ocenila Nemcov za ich odhodlanie a trpezlivosť v ústrety pandémii koronavírusu SARS-CoV-2, ktorú nazvalaV Nemecku platí najmenej do 10. januára prísny lockdown, pričom je takmer isté, že ho vláda ešte predĺži, píše AP.Kancelárka rázne odsúdila ľudí, ktorí existenciu vírusu popierajú alebo o chorobe COVID-19 šíria konšpiračné teórie. Vyjadrila ľútosť pri predstave, ako takéto nepravdivé názory vplývajú na pozostalých obetí a na ľudí, ktorí bojujú s následkami prekonanej choroby.pokračovala Merkelová. Následne dodala, že je vďačná za zodpovedné správanie sa drvivej väčšiny Nemcov, ktorí dodržiavajú epidemiologické opatrenia.Úradujúca kancelárka Angela Merkelová už v októbri 2018 avizovala, že súčasné štvrté funkčné obdobie je jej posledné a že už nebude kandidovať na žiadnu politickú funkciu. Z funkcie kancelárky, ktorú zastáva 15 rokov, odíde po budúcich parlamentných voľbách, ktoré sa majú v Nemecku konať v septembri 2021.Za posledných 24 hodín v Nemecku hlásili 32.552 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 964 súvisiacich úmrtí, vyplýva z údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI). V krajine zomrelo dosiaľ v súvislosti s ochorením COVID-19 viac ako 33.000 ľudí; od začiatku epidémie v krajine potvrdili 1.719.737 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu.