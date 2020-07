Merkelová:EÚ a Británia dosiahli veľmi obmedzený pokrok na rokovaniach

Berlín 1. júla (TASR) - Európska únia (EÚ) a Británia dosiahli len veľmi obmedzený pokrok na rokovaniach o ich budúcom vzťahu. Uviedla to v stredu nemecká kancelárka Angela Merkelová a dodala, že stále existuje možnosť brexitu bez dohody.



„Pokrok v rozhovoroch je, povedané opatrne, veľmi obmedzený,“ vyhlásila Merkelová počas vystúpenia v nemeckom parlamente v rámci otázok šéfke vlády a odpovedí. Nemecko prevzalo v stredu šesťmesačné rotujúce predsedníctvo EÚ.



„Dohodli sme sa s Britániou na zrýchlení rozhovorov s cieľom dosiahnuť do jesene dohodu, ktorá musí byť ratifikovaná do konca roka,“ povedala. Nemecko a EÚ však podľa jej slov „musia byť pripravené aj na možnosť, že k dohode nedôjde“.



Británia vystúpila z bloku 31. januára 2020. Prechodné obdobie, počas ktorého zostáva Spojené kráľovstvo na jednotnom trhu EÚ a v colnej únii, uplynie 31. decembra. Tlak na dosiahnutie dohody o voľnom obchode pred koncom roka tak stúpa.



Názory oboch strán na kľúčové otázky sú však stále veľmi vzdialené, preto je na tento týždeň naplánované „zintenzívnenie rokovaní“.



Hovorca britského premiéra v tejto súvislosti uviedol, že dohoda je stále možná, ale Británia je pripravená na obidva scenáre. Podľa neho je Londýn presvedčený, že je potrebné dosiahnuť dohodu o voľnom obchode, ale bude pripravený aj na iné alternatívy na konci roka. Či už to bude dohoda o voľnom obchode, alebo o obchodnom vzťahu na základe rovnakých podmienok, aké má v súčasnosti Austrália, povedal hovorca novinárom.