Merkelovej CDU predstavila svoju predvolebnú kampaň

Berlín 6. júla (TASR) - Nemecká Kresťanskodemokratická únia (CDU) kancelárky Angely Merkelovej predstavila v utorok svoju kampaň do septembrových parlamentných volieb. Ako píše agentúra AP, kampaň v sebe spája tradičné stredopravicové témy, ako aj snahu bojovať proti klimatickej zmene.



Tvárou kampane s heslom "Spoločne za moderné Nemecko" je šéf CDU Armin Laschet, jeden z kandidátov na post kancelára. Premiér najľudnatejšej nemeckej spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko je zobrazený ako skúsený zmierlivý líder. "Je presvedčivým politikom, ktorý dokáže spoločne viesť ľudí," povedal generálny tajomník CDU Paul Ziemiak.



Na volebných plagátoch, ktorým dominuje motív kruhu ako "silný znak súdržnosti", figuruje i téma bezpečnosti či ochrana životného prostredia so sloganom "ochrana klímy, vytváranie pracovných miest".



Ziemiak doplnil, že na formu kampane bude mať dosah pretrvávajúca koronavírusová pandémia. "Musíme ísť príkladom a dodržiavať to, čo očakávame od iných," zdôraznil. Namiesto tisícových davov ľudí pôjde o hybridný formát offline a online podujatí. Ich súčasťou budú napríklad "tematické týždne", počas ktorých sa bude vždy v rozsiahlej miere diskutovať o jednej konkrétnej politickej téme.



Stredopravá Únia zložená z CDU a bavorskej Kresťanskosociálnej únie CSU v júni zverejnila predvolebný program, v ktorom prisľúbila podporu ekonomiky bez zvyšovania daní a taktiež dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2045 a zároveň zachovanie pracovných miest v priemyselnej sfére.



"Chceme, aby sa otázka klimatickej neutrality stala niečím pozitívnym - v zmysle vývozu, zachovania a tiež vytvárania nových pracovných miest," priblížil Ziemiak. Ako jednu z možností "zeleného" ekonomického rastu uviedol využitie nových technológií.



Na predvolebný boj do volieb do Spolkového snemu, ktoré sa uskutočnia 26. septembra, vyčlenila CDU viac ako 20 miliónov eur. Merkelová, ktorá je pri moci už 16 rokov, v roku 2018 oznámila, že o piate funkčné obdobie na pozícii kancelárky sa už uchádzať nebude.