Merkelovej napriek kritike udelili najvyššie štátne vyznamenanie

Berlín 17. apríla (TASR) - Bývalá nemecká kancelárka Angela Markelová si v pondelok prevzala najvyššie štátne vyznamenanie krajiny. Prezident Frank-Walter Steinmeier jej udelil Veľkokríž Radu za zásluhy Spolkovej republiky Nemecko prvej triedy v špeciálnom prevedení - napriek tomu, že po odchode z funkcie čelí Merkelová neustálej kritike svojho politického odkazu, najmä v súvislosti so svojou politikou voči Moskve. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Merkelová stála na čele krajiny od roku 2005 do roku 2021. Dlhoročná líderka sa pri príležitosti prevzatia tohto ocenenia poďakovala svojej rodine i niekoľkým bývalým spolupracovníkom, pričom si spomenula na "mnoho veľmi, veľmi dobrých zážitkov".



"Ľudia často hovoria, že politika je jama plná hadov. Musím povedať, že by som v nej neprežila, keby nemala aj inú (lepšiu) stránku a vďaka nej som si to vždy vedela užiť," povedala Merkelová.



Prezident Steinmeier ocenil exkancelárku za "výnimočne dlhý čas vo funkcii a... výnimočný politický život". "Šestnásť rokov ste slúžili Nemecku s ambíciami, s múdrosťou, s vášňou," uviedol.



Na ceremónii sa okrem iných zúčastnili aj úradujúci kancelár Olaf Scholz, šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová či Merkelovej manžel Joachim Sauer, píše AFP.



Najvyššie štátne vyznamenania Nemecka bolo dosiaľ udelené iba dvom ľuďom - kancelárom Konradovi Adenauerovi a Helmutovi Kohlovi.



Dlhoročná šéfka nemeckej vlády čelí kritike najmä za svoju politiku voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a za to, že Nemecko zostalo dlhodobo závislé od ruskej energie. Kritike čelil aj samotný Steinmeier, ktorý za vlády Merkelovej odslúžil dve funkčné obdobia ako minister zahraničných vecí. Invázia Moskvy na Ukrajinu podľa neho "nezmenila iba Európu, ale aj svet a tým pádom aj náš pohľad na predchádzajúcu európsku a nemeckú politiku". "Je dôležité, aby sme sa z toho poučili," povedal Steinmeier.



Merkelovej okrem tohto vyčítajú aj jej rozhodnutia v roku 2011 ukončiť využívanie jadrovej energie a v roku 2015 prijať státisíce utečencov zo Sýrie a Iraku.



Merkelová má "veľké zásluhy, najmä na medzinárodnej úrovni", povedal Carsten Linnemann, podpredseda jej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU). Podľa jeho slov však "urobila aj chyby, z ktorých niektoré boli do očí bijúce".



Merkelová, ktorá od svojho odchodu do dôchodku píše memoáre, si však naďalej získava slová ocenenia, a to aj od svojich politických rivalov z radov Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) a Zelených.