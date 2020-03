Merkelovej pobyt v domácej karanténe je naďalej bez ťažkostí

Berlín 25. marca (TASR) - Stav nemeckej spolkovej kancelárky Angely Merkelovej, ktorá sa nachádza v domácej karanténe, zatiaľ čo sa podrobuje testom na nový koronavírus, je naďalej dobrý. Oznámil to v stredu v Berlíne jej hovorca Steffen Seibert, ktorého vyjadrenie priniesla tlačová agentúra DPA.



Merkelová si podľa neho plní z domu svoje pracovné povinnosti a zostáva v úzkom kontakte s členmi svojej vlády a inými spolupracovníkmi.



Výsledky prvého testu na nový koronavírus, ktorému sa kancelárka podrobila v pondelok, boli negatívne. Nasledovať majú ďalšie testy, pričom Seibert prisľúbil, že o prípadných nových zisteniach bude informovať.



Merkelová je v domácej karanténe od nedeľňajšieho večera. Reaguje tak na zistenie, že minulý piatok prišla do styku s lekárom, u ktorého testy následne potvrdili nakazenie novým koronavírusom. Išlo o lekára, ktorý kancelárku preventívne zaočkoval proti pneuomokokovej infekcii.



Podľa vlastného prieskumu DPA zaznamenali v Nemecku dosiaľ viac ako 33.200 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2; z nich vyše 160 bolo smrteľných. Vládna agentúra pre kontrolu chorôb na svojom poslednom brífingu uviedla, že ešte je príliš skoro na to, aby sa dalo určiť, či Nemecko svojimi opatreniami spomaľuje šírenie vírusu.