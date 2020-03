Merkelovej prvý test na koronavírus bol negatívny

Berlín 23. marca (TASR) - Prvý test na koronavírus, ktorému sa v pondelok podrobila nemecká kancelárka Angela Merkelová, je negatívny. Uviedol to jej hovorca Steffen Seibert, píšu agentúry DPA a AP.



"Výsledok dnešného testu je negatívny," povedal Seibert v pondelok v Berlíne pre DPA. "Ďalšie testy sa uskutočnia v nasledujúcich dňoch," dodal.



Angela Merkelová nastúpila do domácej karantény v nedeľu po tom, ako sa dostala do kontaktu s infikovaným lekárom. Jej hovorca už skôr v pondelok oznámil, že kancelárkin zdravotný stav je dobrý.



O tom, že u lekára, s ktorým prišla v piatok do styku, sa medzičasom potvrdil koronavírus, sa dozvedela po nedeľňajšom brífingu konanom po telekonferencii s premiérmi všetkých spolkových krajín, na ktorom sa rokovalo o sprísnení pravidiel pre pohyb občanov na verejných priestranstvách.