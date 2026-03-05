< sekcia Zahraničie
Merrick: Česko riskuje, malo by dodržiavať spojenecké záväzky
Zdôraznil, že je dôležité, aby ČR dodržiavala spojenecké záväzky.
Autor TASR
Praha 5. marca (TASR) - Česko podľa amerického veľvyslanca v ČR Nicholasa Merricka návrhom rozpočtu na tento rok riskuje, že bude patriť medzi krajiny s najnižšími výdavkami na obranu v NATO. Povedal to vo štvrtok na bezpečnostnej konferencii na Pražskom hrade. Zdôraznil, že je dôležité, aby ČR dodržiavala spojenecké záväzky. Poukázal na to aj český prezident Petr Pavel, ktorý zdôraznil, že krajina sa nemôže spoliehať len na spojencov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Všetci spojenci vrátane Česka sa zaviazali splniť ciele v oblasti budovania schopností a výslednej úrovne financovania,“ pripomenul predstaviteľom českej vlády Merrick. Podotkol, že sa k tomu nemožno stavať tak, že išlo o podpis jednej vlády, ktorý môže iná vláda zrušiť. „Ide o dohodu medzi suverénnymi spojencami, z ktorých sa každý spolieha na ostatných,“ zdôraznil veľvyslanec a pripomenul, že k cieľom dosiahnuť 3,5 percenta HDP na obranné výdavky a 1,5 percenta HDP na ďalšie súvisiace investície sa štáty NATO zaviazali na vlaňajšom summite v Haagu.
Merrick pokračoval, že podľa odborníkov budú základné výdavky na obranu, s ktorými počíta návrh rozpočtu vlády premiéra Andreja Babiša, predstavovať zhruba 1,8 percenta HDP. „S 1,8 percentami by Česko riskovalo, že sa ocitne medzi krajinami s najnižšími výdavkami v Aliancii... Ak Česko nesplní svoje záväzky, bude to mať vplyv na celú Alianciu a nemusím vám ani Čechom pripomínať, ako je dôležité, aby spojenci svoje záväzky dodržiavali,“ zdôraznil americký veľvyslanec.
Päťpercentný záväzok súčasná česká vláda odmieta. Babiš minulý týždeň na otázku, či Česko nastupuje na cestu smerom k dosiahnutiu 3,5 percenta výdavkov na obranu, v rozhovore pre Deník.cz odpovedal, že „rozhodne nenastupuje“. Dodal, že podľa aktuálneho návrhu rozpočtu na tento rok dá ČR na obranu asi 2,1 percenta HDP.
Na dôležitosť aktívnejšieho prístupu k budovaniu obranyschopnosti celej spoločnosti v prejave na Pražskom hrade upozorňoval aj prezident Pavel. Zdôraznil, že tempo budovania kapacít českej armády a jej celková bojaschopnosť dlhodobo nezodpovedá súčasnej bezpečnostnej realite. „Ako môžeme od ostatných očakávať stopercentné plnenie článku 5, keď sami svoj diel kolektívnej zodpovednosti napĺňame na menej než 50 percent... Nemôžeme sa spoliehať len na kroky, zodpovednosť a solidaritu našich partnerov,“ zdôraznil prezident.
Pripomenul, že Rusko dlhodobo a otvorene označuje ČR za nepriateľa a podľa slov Pavla s Českom vedie vojnu už teraz, len zatiaľ nie konvenčnými prostriedkami. Rovnako podotkol, že aj vývoj na Blízkom východe, ktorý je dramatický a nevyspytateľný, bude mať na ČR zreteľné dôsledky. „Posilňovanie našej obranyschopnosti a odolnosti nie je prípravou na vojnu. Naopak, je to nevyhnutný predpoklad na zachovanie mieru a spôsobu života, ktorý chceme žiť. Je to investícia do bezpečnej a dôstojnej budúcnosti,“ dodal Pavel.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
