Meryl Streepová, trojnásobná držiteľka Oscara, oslavuje 75 rokov

Americká herečka Meryl Streepová v úlohe Margaret Thatcherovej vo filmovej snímke Železná lady. Foto: TASR/AP

Summit/Bratislava 22. júna (TASR) – Meryl Streepovú ocenili troma Oscarmi za úlohy vo filmoch Kramerová versus Kramer, Sophiina voľba a Železná lady. Známa je aj zo snímok ako Lovec jeleňov, Madisonské mosty, Smrť jej pristane či z muzikálu Mamma Mia!. Na Oscara ju nominovali viac ako 40-krát.V sobotu 22. júna bude mať americká filmová a divadelná herečka Meryl Streepová 75 rokov.Narodila sa 22. júna 1949 v meste Summit v americkom štáte New Jersey. Predkovia jej otca boli Holanďania a španielski sefardskí Židia. Otec si svoje meno Messerschnitz zmenil na Streep. Matka pochádzala zo zmiešanej írsko-švajčiarsko-anglickej rodiny.Prvé herecké skúsenosti nadobudla v amatérskom divadle, neskôr študovala herectvo na Yalovej univerzite. Po skončení štúdia odišla do New Yorku, kde začala hrať na rôznych divadelných scénach vrátane slávneho Broadway.Na filmovom plátne debutovala v roku 1977 v snímke Julia. O rok neskôr bola za svoj výkon v snímke Lovec jeleňov (1978) prvýkrát nominovaná na Oscara za vedľajšiu rolu. V tomto čase nakrúcala aj televízny seriál Holocaust (1978), kde hrala nemeckú ženu vydatú za židovského umelca. Seriál mal vysokú sledovanosť po celom svete a americká herečka zaň dostala prvú cenu Emmy.Prvého Oscara dosiahla za stvárnenie emancipovanej Joanny Kramerovej v dráme Kramerová versus Kramer (1979). Herecký talent predviedla aj v britskom filme Francúzova milenka (1981), za ktorý získala ako herečka v hlavnej úlohe cenu BAFTA, Zlatý glóbus a ďalšiu nomináciu na Oscara.Prestížneho Oscara druhýkrát dostala za stvárnenie Poľky Sofie Zawistowskej v sfilmovanom rovnomennom románe Williama Styrona Sophiina voľba (1982). Pred nakrúcaním tohto dnes už slávneho filmu sa producenti rozhodovali medzi Streepovej slovenskou herečkou Magdou Vášáryovou, ktorá do Ameriky vycestovala a zúčastnila sa na konkurze. Sám autor románu Styron presadzoval slovenskú herečku. Producenti sa však napokon rozhodli pre Streepovú.V roku 1985 zažiarila Streepová po boku Roberta Redforda vo filme Spomienky na Afriku (1985), kde stvárnila postavu spisovateľky Karen Blixenovej. V austrálskej dráme Evil Angels (Výkrik do tmy, 1989) inšpirovanej skutočným prípadom sa Streepová predstavila v úlohe matky nespravodlivo odsúdenej za smrť svojho dieťaťa. Za túto rolu získala cenu za najlepší ženský herecký výkon na filmovom festivale v Cannes.Komediálny talent predviedla v komédii Smrť jej pristane z 1992. Ďalšie nominácie na Oscara jej vyniesli filmy Madisonské mosty (1995) alebo Jediná správna vec (1998). Popularitu jej znásobila aj snímka Hudba môjho srdca (1996), kde sa herečka v rámci prípravy na svoju rolu naučila hrať na husle.Uznanie u divákov, ale aj kritiky dosiahla za účinkovanie vo filme Hodiny (2002), za ktorý Streepovú spoločne s herečkami Nicole Kidmanovou a Juliane Mooreovou ocenili Strieborným medveďom na festivale v Berlíne.Za zmienku stojí aj film Adaptácia z roku 2002. Hollywoodsky scenárista Charlie Kaufman sa spojil s režisérom Spikom Jonzem, aby opäť rafinovane prepojil realitu s fikciou. Streepová bola za snímku ocenená Zlatým glóbusom a režisér Spike Jonze Strieborným medveďom.Tretieho Oscara jej priniesla titulná rola britskej premiérky Margaret Thatcherovej v snímke Železná lady (2011), za ktorú získala aj Zlatý glóbus a cenu BAFTA.V roku 2015 si zahrala prvýkrát so svojou dcérou Mamie Gummerovou vo filme Nikdy nie je neskoro. Streepová počas nakrúcania s dcérou neprehovorila ani slovo. Požiadal ju o to režisér filmu Jonathan Demme, ale jej dcére sa o tom nezmienil. Konal tak zámerne, aby medzi herečkami dosiahol napätie.Do rozsiahlej kinematografie hollywoodskej hviezdy patria aj filmy ako Falling in Love (Zaľúbiť sa, 1984), Dom duchov (1993), Blízko od seba (2013) či Božská FLorence (2016).Meryl Streepová bola zasnúbená s hereckým kolegom z filmu Lovec jeleňov Johnom Cazalom, ktorý však podľahol rakovine. Od roku 1978 bola vydatá za sochára Dona Gummera. Vychovali spoločne tri dcéry a jedného syna. V roku 2023 sa po 45 rokoch manželstva rozviedli.