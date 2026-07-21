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Merz a Alijev podpísali dohodu o dodávkach ropy a plynu pre Nemecko
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa Berlín snaží ukončiť svoju závislosť od ruského zemného plynu a hľadá alternatívne zdroje dodávok.
Autor TASR
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Berlín 21. júla (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz a azerbajdžanský prezident Ilham Alijev podpísali v utorok počas stretnutia v Berlíne dohodu o dodávkach plynu a ropy. Obaja lídri takisto oznámili ustanovenie spoločnej hospodárskej rady s cieľom prehĺbiť vzťahy medzi Nemeckom a juhokaukazskou republikou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Azerbajdžan je jednou z mála krajín v regióne s prebytkom energetických zdrojov, vďaka čomu je „zaujímavým partnerom“, ktorý môže pomôcť zabezpečiť dodávky energie pre Nemecko, uviedol Merz. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa Berlín snaží ukončiť svoju závislosť od ruského zemného plynu a hľadá alternatívne zdroje dodávok.
Zemný plyn z Azerbajdžanu prúdi do Nemecka od začiatku roka. Súčasné dohody počítajú s dodávkami v objeme 1,5 miliardy kubických metrov plynu ročne. Alijev počas návštevy Berlína naznačil, že jeho krajina by mohla v budúcnosti dodávať väčšie objemy. To by si však vyžadovalo vybudovanie dodatočnej potrubnej infraštruktúry, upozornil.
Azerbajdžan je jednou z mála krajín v regióne s prebytkom energetických zdrojov, vďaka čomu je „zaujímavým partnerom“, ktorý môže pomôcť zabezpečiť dodávky energie pre Nemecko, uviedol Merz. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa Berlín snaží ukončiť svoju závislosť od ruského zemného plynu a hľadá alternatívne zdroje dodávok.
Zemný plyn z Azerbajdžanu prúdi do Nemecka od začiatku roka. Súčasné dohody počítajú s dodávkami v objeme 1,5 miliardy kubických metrov plynu ročne. Alijev počas návštevy Berlína naznačil, že jeho krajina by mohla v budúcnosti dodávať väčšie objemy. To by si však vyžadovalo vybudovanie dodatočnej potrubnej infraštruktúry, upozornil.