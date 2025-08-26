Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Merz a Carney rokovali o spolupráci v oblasti obrany a ťažbe nerastov

Nemecký kancelár Friedrich Merz (vpravo) a kanadský premiér Mark Carney počas tlačovej konferencie v Berlíne 26. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Šéfovia nemeckej a kanadskej vlády diskutovali aj o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, ale neposkytli ďalšie podrobnosti.

Berlín 26. augusta (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v utorok prijal kanadského premiéra Marka Carneyho. Na stretnutí sa zhodli na potrebe posilnenia vzájomnej spolupráce v oblasti obrany a ťažby kľúčových nerastov. TASR o tom píše podľa portálu Politico.

Prehlbujeme našu bilaterálnu spoluprácu a robíme tak s veľkou vďačnosťou a hlbokým presvedčením,“ povedal Merz počas spoločnej tlačovej konferencie. „Kanada a Nemecko majú veľa spoločného,“ vyhlásil.

Ministri hospodárstva oboch krajín podpíšu dohodu o kľúčových nerastoch, do ktorej nahliadlo Politico. Dohoda sa zameria na rozvoj ťažby lítia, prvkov vzácnych zemín, medi, volfrámu, gália, germánia a niklu. Berlín sa dohodou usiluje zbaviť závislosti od dodávok týchto nerastov z Číny. Spomínané suroviny sú potrebné na výrobu vojenského vybavenia, elektrických vozidiel alebo kvantových počítačov.

Jednou z veľkých slabín, ktoré odhalili vojna na Ukrajine, ochorenie COVID-19 a meniaca sa dynamika svetového obchodu, je naša zraniteľnosť v dodávateľských reťazcoch vrátane kritických nerastov,“ povedal Carney. „Kanada môže zohrávať úlohu v urýchlení tejto diverzifikácie pre Nemecko a Európu,“ vysvetlil. Politico pripomína, že v krajine sa nachádza asi 200 baní, v ktorých sa ťaží celý rad rôznych nerastov a kovov.

Carney v utorok navštívi aj spoločnosť Thyssenkrupp Marine Systems v severonemeckom meste Kiel. Kanada sa totiž snaží zmodernizovať svoju ponorkovú flotilu a Thyssenkrupp je jedným z dvoch finalistov, ktorí sa o tento projekt uchádzajú.

