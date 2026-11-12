< sekcia Zahraničie
Merz a Macron nevnímajú výber vyjednávača EÚ na rokovania ako pálčivý
Merz a francúzsky prezident Emmanuel Macron zároveň spochybnili naliehavosť výberu osobitného európskeho vyjednávača. Podľa Merza je najskôr potrebné dostať Putina k rokovaciemu stolu.
Autor TASR
Dublin 12. novembra (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz vo štvrtok vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina, aby súhlasil s rokovaniami o ukončení vojny na Ukrajine za účasti európskych krajín. Uviedol to pri príchode na summit európskych lídrov v írskom Dubline, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Ukrajina a Rusko v utorok po niekoľkomesačnej prestávke obnovili svoje priame rokovania sprostredkované USA. Toto dvojdňové stretnutie sa konalo v Abú Zabí. Osobitní vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner následne odcestovali do Moskvy, kde vo štvrtok rokovali s Putinom a vyzvali ho, aby do ďalších mierových rozhovorov zapojil aj Európu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok na summite Európskeho politického spoločenstva v Dubline zdôraznil, že Európa musí byť pravidelnou súčasťou rokovaní. Upozornil, že diskusie medzi Američanmi a Rusmi sa netýkajú iba bezpečnostných záruk pre Ukrajinu, ale aj možného nového bezpečnostného usporiadania medzi Európou a Ruskom.
Merz a francúzsky prezident Emmanuel Macron zároveň spochybnili naliehavosť výberu osobitného európskeho vyjednávača. Podľa Merza je najskôr potrebné dostať Putina k rokovaciemu stolu.
Za hlavné európske krajiny zapojené do diplomatického úsilia Merz označil Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a spolu s nimi aj Taliansko. Merz podporil pokračovanie v tomto formáte s prípadným zapojením Poľska.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron zdôraznil, že najdôležitejšie je, aby Európa mala jasnú a jednotnú predstavu o tom, čo chce dosiahnuť v záujme Ukrajiny aj vlastnej bezpečnosti. „Obsah určuje formát,“ uviedol.
Merz zároveň vyhlásil, že pred rozhodnutím o potrebe osobitného európskeho vyslanca treba najskôr dostať Putina k rokovaciemu stolu. Podľa neho nejde o konkrétne osoby, ale o to, či je ruský prezident pripravený rokovať. Za pozitívny signál označil rastúcu ochotu Ruska uznať, že o Európe nemožno rokovať bez jej účasti.
AFP doplnila, že talianska premiérka Giorgia Meloniová v uplynulých dňoch opätovne otvorila diskusiu o potrebe určiť európskeho vyjednávača.
Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová pripomenula, že podľa dohôd z júna 2024 by mali Úniu zastupovať predseda Európskej rady António Costa, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a ona sama. Lídri však môžu rozhodnúť aj inak.
V súvislosti so zastupovaním Európy sa v minulosti spomínalo aj meno fínskeho prezidenta Alexandra Stubba a nórskeho premiéra Jonasa Gahra Störeho.
Ukrajina a Rusko v utorok po niekoľkomesačnej prestávke obnovili svoje priame rokovania sprostredkované USA. Toto dvojdňové stretnutie sa konalo v Abú Zabí. Osobitní vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner následne odcestovali do Moskvy, kde vo štvrtok rokovali s Putinom a vyzvali ho, aby do ďalších mierových rozhovorov zapojil aj Európu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok na summite Európskeho politického spoločenstva v Dubline zdôraznil, že Európa musí byť pravidelnou súčasťou rokovaní. Upozornil, že diskusie medzi Američanmi a Rusmi sa netýkajú iba bezpečnostných záruk pre Ukrajinu, ale aj možného nového bezpečnostného usporiadania medzi Európou a Ruskom.
Merz a francúzsky prezident Emmanuel Macron zároveň spochybnili naliehavosť výberu osobitného európskeho vyjednávača. Podľa Merza je najskôr potrebné dostať Putina k rokovaciemu stolu.
Za hlavné európske krajiny zapojené do diplomatického úsilia Merz označil Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a spolu s nimi aj Taliansko. Merz podporil pokračovanie v tomto formáte s prípadným zapojením Poľska.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron zdôraznil, že najdôležitejšie je, aby Európa mala jasnú a jednotnú predstavu o tom, čo chce dosiahnuť v záujme Ukrajiny aj vlastnej bezpečnosti. „Obsah určuje formát,“ uviedol.
Merz zároveň vyhlásil, že pred rozhodnutím o potrebe osobitného európskeho vyslanca treba najskôr dostať Putina k rokovaciemu stolu. Podľa neho nejde o konkrétne osoby, ale o to, či je ruský prezident pripravený rokovať. Za pozitívny signál označil rastúcu ochotu Ruska uznať, že o Európe nemožno rokovať bez jej účasti.
AFP doplnila, že talianska premiérka Giorgia Meloniová v uplynulých dňoch opätovne otvorila diskusiu o potrebe určiť európskeho vyjednávača.
Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová pripomenula, že podľa dohôd z júna 2024 by mali Úniu zastupovať predseda Európskej rady António Costa, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a ona sama. Lídri však môžu rozhodnúť aj inak.
V súvislosti so zastupovaním Európy sa v minulosti spomínalo aj meno fínskeho prezidenta Alexandra Stubba a nórskeho premiéra Jonasa Gahra Störeho.