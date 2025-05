Merz a Zelenskyj budú v stredu rokovať o podpore Ukrajiny

Berlín 28. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu pricestuje do Nemecka na rokovania s kancelárom Friedrichom Merzom, ktorý sa zaviazal k silnej podpore Ukrajiny vzdorujúcej ruskej agresii. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Zelenského návšteva sa zameria na „podporu Nemecka pre Ukrajinu v snahe zabezpečiť prímerie“ s Ruskom vo viac ako trojročnej vojne, uviedol vo vyhlásení hovorca spolkovej vlády. Očakáva sa, že lídri budú v Berlíne hovoriť aj o uvalení ďalších sankcií zo strany Európskej únie na Rusko vzhľadom na doterajší nedostatočný pokrok smerom k prímeriu či prípadným mierovým rokovaniam. Stretnutie Merza a Zelenského by sa malo začať o 12.00 h (SELČ).



Po spoločnej tlačovej konferencii s kancelárom sa Zelenskyj plánuje stretnúť aj s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom v paláci Bellevue. K návšteve dochádza niekoľko dní po tom, čo Rusko uskutočnilo najrozsiahlejšie raketové a dronové útoky na Ukrajinu.



Konzervatívny kancelár nastúpil do úradu 6. mája a zaviazal sa pokračovať v silnej podpore Ukrajiny v spolupráci s Parížom, Londýnom a Varšavou, pripomína AFP. Zároveň presadzuje zvýšenie nemeckých výdavkov na obranu s cieľom vytvoriť „najsilnejšiu armádu v Európe“.