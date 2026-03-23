Merz apeluje na SPD, aby pokračovala v spoločnom reformnom kurze
Šéf nemeckého kabinetu poukázal na to, že vo vládnej koalícii sa musia teraz orientovať predovšetkým na politiku zameranú na pracujúcich a stredné vrstvy.
Autor TASR
Berlín 23. marca (TASR) - Napriek nedeľnému volebnému debaklu sociálnych demokratov v spolkovej krajine Porýnie-Falcko, nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok vyhlásil, že na celoštátnej úrovni je odhodlaný presadzovať ďalší reformný kurz spoločnej koalície. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Merz, ktorý je zároveň predsedom nemeckých kresťanských demokratov, chápe, že sociálni demokrati sa musia najskôr s drvivou porážkou vyrovnať. „Som pevne presvedčený, že uspieť môžeme len spoločne a uspieť môžeme len vtedy, keď sa sústredíme na skutočné problémy našej krajiny,“ povedal.
Šéf nemeckého kabinetu poukázal na to, že vo vládnej koalícii sa musia teraz orientovať predovšetkým na politiku zameranú na pracujúcich a stredné vrstvy. Uviedol, že náklady na pracovnú silu, životné a byrokratické náklady sú pre domácnosti a podniky príliš vysoké. „Navrhujem SPD, aby sme sa v nasledujúcich mesiacoch spoločne sústredili na systematické znižovanie tejto záťaže pre domácnosti a podniky v Nemecku,“ vyhlásil Merz.
Krajinské voľby v Porýní-Falcku komentoval v pondelok aj líder bavorskej Kresťansko-sociálnej únie (CSU) a bavorský premiér Markus Söder. Zatiaľ čo s výsledkom CDU vyjadril veľkú spokojnosť, na druhej strane videl „dramatickú situáciu u koaličného partnera SPD“.
Vyslovil sa za pokračovanie konštruktívnej spolupráce SPD a CDU/CSU v nemeckej vláde, pričom verí, že SPD vyvodí z výsledkov krajinských volieb správne závery. „Podľa nášho názoru, nesprávny by bol záver, keby sa stali (sociálni demokrati - pozn. TASR) ľavicovejšími,“ dodal Söder.
SPD vládla v Porýní-Falcku 35 rokov a v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami v roku 2021 stratila v nedeľňajších krajinských voľbách takmer desať percent hlasov voličov. Sociálni demokrati teda už nebudú v krajinskom parlamente najsilnejšou stranou a koalíciu by mohli vytvoriť s CDU. Tzv. veľká koalícia pôsobí od mája minulého roku aj na celonemeckej úrovni pod vedením kancelára Merza, pripomenula DPA.
