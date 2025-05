Merz bude kandidovať na kancelára aj v druhom kole voľby

Berlín 6. mája (TASR) — Po neúspechu v utorňajšom prvom kole hlasovania v nemeckom Spolkovom sneme (Bundestag) bude predseda Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Friedrich Merz opäť kandidovať na post kancelára. Oznámil to predseda poslaneckého klubu konzervatívneho bloku CDU/CSU Jens Spahn, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.



„My ako koalícia – CDU/CSU a SPD – opäť nominujeme Friedricha Merza do druhého kola,“ povedal Spahn.



Na nominácii Merza do druhého kola hlasovania sa podľa Spahna spoločne zhodli predstavitelia oboch strán. Kedy sa toto hlasovanie uskutoční, sa však zatiaľ nerozhodlo. Stále sa vedú konzultácie o tom, či by sa tak mohlo stať o niekoľko dní alebo, so súhlasom ostatných parlamentných klubov, aj skôr.



Nie je vylúčená ani možnosť, že druhé kolo voľby sa uskutoční ešte v utorok, keďže Merz má už na stredu naplánované nástupné návštevy v Paríži a Varšave a vo štvrtok sa v Bundestagu uskutoční spomienková bohoslužba k 80. výročiu víťazstva nad fašizmom.



Konanie druhého kola ešte v utorok, najneskôr v stredu, nevylúčil ani generálny tajomník CDU Carsten Linnemann. „Dúfam, že dnes večer budeme mať kancelára Friedricha Merza,“ povedal pre televíziu Phoenix.



V tajnom hlasovaní získal Merz 310 hlasov, na zvolenie mu chýbalo šesť hlasov; 307 poslancov hlasovalo proti nemu. Koalícia CDU/CSU a SPD má v Bundestagu 328 mandátov. Podľa agentúry DPA sa dosiaľ nikdy nestalo, aby po úspešných koaličných rokovaniach Spolkový snem nepotvrdil dohodnutého kandidáta na kancelára.