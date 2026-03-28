Merz: Bundeswehr by sa mohol zapojiť do odmínovania Hormuzu
Podľa neho však v súčasnosti Hormuzský prieliv evidentne nie je vôbec zamínovaný.
Frankfurt nad Mohanom 28. marca (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz si vie predstaviť nasadenie Bundeswehru pri odmínovaní Hormuzského prielivu po skončení vojny v Iráne. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
„Môžeme to zrealizovať. Ak by nás o to požiadali a uskutočnilo by sa to v rámci náležitého mandátu kolektívnej bezpečnosti, t.j. OSN, NATO alebo Európskej únie, ako aj so súhlasom Spolkového snemu (Bundestag), je takáto možnosť,“ poznamenal nemecký kancelár v piatok večer na podujatí organizovanom denníkom Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
„Z vojenského hľadiska by sme to vedeli zabezpečiť,“ dodal Merz s tým, že Bundeswehr disponuje viacerými mínolovkami.
Podľa neho však v súčasnosti Hormuzský prieliv „evidentne nie je vôbec zamínovaný“. Zároveň uviedol, že nemá informácie o takýchto plánoch zo strany Iránu. „Táto diskusia je preto len v teoretickej rovine,“ uzavrel kancelár.
Hormuzský prieliv spája Perzský záliv s Arabským morom a je kľúčovou trasou, cez ktorú bežne prechádza približne pätina svetovej produkcie ropy. Úžina je od začiatku vojny fakticky uzavretá, pretože poisťovacie spoločnosti prudko zvýšili poistné za vojnové riziko a niektoré odmietli poistiť plavby cez prieliv bez dodatočných bezpečnostných podmienok.
