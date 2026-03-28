Sobota 28. marec 2026
Merz: Bundeswehr by sa mohol zapojiť do odmínovania Hormuzu

Na snímke Friedrich Merz. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 28. marca (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz si vie predstaviť nasadenie Bundeswehru pri odmínovaní Hormuzského prielivu po skončení vojny v Iráne. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.

„Môžeme to zrealizovať. Ak by nás o to požiadali a uskutočnilo by sa to v rámci náležitého mandátu kolektívnej bezpečnosti, t.j. OSN, NATO alebo Európskej únie, ako aj so súhlasom Spolkového snemu (Bundestag), je takáto možnosť,“ poznamenal nemecký kancelár v piatok večer na podujatí organizovanom denníkom Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Z vojenského hľadiska by sme to vedeli zabezpečiť,“ dodal Merz s tým, že Bundeswehr disponuje viacerými mínolovkami.

Podľa neho však v súčasnosti Hormuzský prieliv „evidentne nie je vôbec zamínovaný“. Zároveň uviedol, že nemá informácie o takýchto plánoch zo strany Iránu. „Táto diskusia je preto len v teoretickej rovine,“ uzavrel kancelár.

Hormuzský prieliv spája Perzský záliv s Arabským morom a je kľúčovou trasou, cez ktorú bežne prechádza približne pätina svetovej produkcie ropy. Úžina je od začiatku vojny fakticky uzavretá, pretože poisťovacie spoločnosti prudko zvýšili poistné za vojnové riziko a niektoré odmietli poistiť plavby cez prieliv bez dodatočných bezpečnostných podmienok.
Neprehliadnite

ZAČÍNA SA LETNÝ ČAS: Nezabudnite si v nedeľu posunúť hodinky

VÝBUCHY V PRAHE: Na Ruský dom dopadli zápalné fľaše

OBRAZOM: Dvojnásobný prezident Slovenskej republiky oslavuje 85 rokov

Prieskum: Voľby by v marci vyhralo PS, nasledoval by Smer-SD