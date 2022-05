Merz: CDU je opäť jednotkou medzi nemeckými politickými stranami

Berlín 16. mája (TASR) - Šéf nemeckej opozičnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Friedrich Merz v pondelok označil víkendové víťazstvo svojej strany v krajinských voľbách v Severnom Porýní–Vestfálsku za "jasnú odpoveď pre kancelára (Olafa Scholza) a spolkovú vládu". CDU je podľa Merza po týchto voľbách opäť jednotkou medzi nemeckými politickými stranami. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) kancelára Scholza skončila so ziskom 26,7 percenta v tejto spolkovej krajine na druhom mieste, pričom stratila deväť percentuálnych bodov na víťaznú CDU – viac, ako predpokladali prieskumy.



Až do minuloročného víťazstva SPD v spolkových voľbách bola CDU v rôznych koalíciách pod vedením bývalej kancelárky Angely Merkelovej pri moci 16 rokov.



Nový predseda CDU Merz sa zaviazal k obnove strany, pričom dve víťazstvá v spolkových krajinách Severné Porýnie–Vestfálsko a Šlezvicko-Holštajnsko sú podľa DPA významnou vzpruhou pre CDU aj na spolkovej úrovni.



Generálny tajomník CDU Mario Czaja podľa vlastných slov očakáva, že v Severnom Porýní-Vestfálsku vytvorí jeho strana koalíciu so Zelenými, ktorí v tamojších voľbách získali druhý najvyšší počet hlasov.



Severné Porýnie-Vestfálsko sa považuje za priemyselnú základňu Nemecka a nachádzajú sa v ňom veľké mestá ako Düsseldorf, Kolín nad Rýnom, Dortmund, Bonn či Essen. V tejto spolkovej krajine môže hlasovať 13 miliónov občanov, čo je asi pätina všetkých oprávnených voličov v Nemecku.



Tamojšie hlasovanie sa preto považuje aj za akési "malé spolkové voľby" a dôležitú skúšku pre spolkovú politiku, kancelára Scholza, ktorý čelí silnejúcej kritike za údajne nedostatočnú reakciu na ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine, i opozičného lídra a šéfa CDU Friedricha Merza.