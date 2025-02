Merz: CDU/CSU nebude spolupracovať s AfD ani pred voľbami, ani po nich

Berlín 3. februára (TASR) - Nemecký opozičný líder a kandidát kresťanských demokratov (CDU) na post kancelára Friedrich Merz v pondelok vyhlásil, že protiimigračná strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) je ich hlavným protivníkom vo februárových voľbách a CDU s ňou nebude nikdy spolupracovať. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AP.



Stredopravá dvojstrana CDU/CSU vedie v prieskumoch pred februárovými voľbami s približne 30 percentami, AfD je na druhom mieste a má okolo 20 percent.



CDU/CSU minulý týždeň predložila do Spolkového snemu návrh zákona, ktorého cieľom bolo obmedziť migráciu do Nemecka a ktorý prešiel iba vďaka podpore AfD. Tento krok v krajine vyvolal niekoľkotisícové protesty. Návrh kritizovala aj niekdajšia kancelárka Angela Merkelová.



Merz zopakoval odhodlanie CDU/CSU obmedziť migráciu, pričom vylúčil akúkoľvek spoluprácu s AfD po voľbách vrátane možnej podpory menšinovej vlády kresťanských demokratov. Zároveň obvinil súčasné vládne strany z neochoty meniť migračnú politiku.



"Nemeckých voličov môžem v jednej veci ubezpečiť - nebudeme spolupracovať so stranou Alternatíva pre Nemecko - ani pred voľbami, ani po nich, nikdy," oznámil Merz na sneme CDU v pondelok. "Tá strana bojuje proti všetkému, čo naša strana a naša krajina za posledné roky a desaťročia vybudovala. Sú proti našej západnej orientácii, sú proti euru, sú proti Severoatlantickej aliancii," upozornil.



Kancelár Olaf Scholz (SPD) vyhlásil, že ak AfD pomohla kresťanským demokratom presadiť návrh zákona o migrácii, nemožno im veriť, že s krajnou pravicou nezložia aj vládu.