< sekcia Zahraničie
Merz čelí rastúcej vlne kritiky za svoje výroky o migračnej politike
Podľa Fratzschera vidí kancelár problém v tom, že Nemecko je krajinou prisťahovalcov a že obraz mesta podľa neho prirodzene formujú ľudia s migračným pôvodom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 22. októbra (TASR) - Vyhlásenia nemeckého kancelára Friedricha Merza o negatívnom vplyve migrácie na nemecké mestá budú mať ekonomické dôsledky, povedal v stredu prezident Nemeckého ústavu pre hospodársky výskum (DIW) Marcel Fratzscher. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a Reuters.
„Jeho nedávne výroky zhoršujú polarizáciu spoločnosti a spôsobujú značné ekonomické škody,“ povedal Fratzscher pre nemecký ekonomický denník Handelsblatt. „Posolstvo kancelára oslabuje nemeckú kultúru vítania a v najbližších rokoch zhorší nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v Nemecku,“ dodal.
Merz sa minulý týždeň vyjadril, že jeho vláda sa snaží napraviť zlyhania predchádzajúcich vlád a poukázal pri tom na „stále existujúci problém v našich mestských panorámach“. Táto poznámka vyvolala vlnu kritiky zo strany verejnosti, ktorá sa domnievala, že Merz narážal na meniacu sa etnickú štruktúru nemeckých miest a spájal ju so zvýšením kriminality.
Keď sa nemeckého lídra v pondelok jeden z reportérov opýtal, čo presne mal na mysli svojimi komentármi, Merz odpovedal slovami: „Opýtajte sa svojich dcér, ak nejaké máte“. Opoziční politici sa chytili poznámky o „dcérach“ a považujú ju za odkaz na obľúbený motív krajnej pravice, ktorý vykresľuje migrantov ako osobitné nebezpečenstvo pre biele ženy narodené v Nemecku.
Podľa Fratzschera vidí kancelár problém v tom, že Nemecko je krajinou prisťahovalcov a že obraz mesta podľa neho prirodzene formujú ľudia s migračným pôvodom.
Podľa Merza spolková vláda dosahuje istý pokrok v migračnej politike. „Samozrejme, stále máme tento problém s imidžom mesta, a preto spolkový minister vnútra uľahčuje a vykonáva rozsiahle deportácie,“ povedal.
Aj toto vyhlásenie pobúrilo verejnosť a vyvolalo veľa kritiky aj zo strany mladšieho koaličného partnera, Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) a čiastočne aj z vlastných konzervatívnych radov.
Nemecký ekonomický inštitút (IW) preto vyzval na väčšiu diferenciáciu vzhľadom na búrlivú diskusiu. „Nedokážeme to zdôrazniť dostatočne: V diskusii o migrácii sa príliš málo rozlišuje medzi prisťahovalectvom kvalifikovaných pracovníkov na jednej strane a ľuďmi, ktorí prichádzajú do Nemecka z humanitárnych alebo iných dôvodov,“ povedal pre Handelsblatt riaditeľ berlínskej pobočky IW Knut Bergmann. Zároveň zdôraznil, že z pohľadu ekonomiky je pre Nemecko prisťahovalectvo kvalifikovaných pracovných síl nepochybne dôležité.
„Jeho nedávne výroky zhoršujú polarizáciu spoločnosti a spôsobujú značné ekonomické škody,“ povedal Fratzscher pre nemecký ekonomický denník Handelsblatt. „Posolstvo kancelára oslabuje nemeckú kultúru vítania a v najbližších rokoch zhorší nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v Nemecku,“ dodal.
Merz sa minulý týždeň vyjadril, že jeho vláda sa snaží napraviť zlyhania predchádzajúcich vlád a poukázal pri tom na „stále existujúci problém v našich mestských panorámach“. Táto poznámka vyvolala vlnu kritiky zo strany verejnosti, ktorá sa domnievala, že Merz narážal na meniacu sa etnickú štruktúru nemeckých miest a spájal ju so zvýšením kriminality.
Keď sa nemeckého lídra v pondelok jeden z reportérov opýtal, čo presne mal na mysli svojimi komentármi, Merz odpovedal slovami: „Opýtajte sa svojich dcér, ak nejaké máte“. Opoziční politici sa chytili poznámky o „dcérach“ a považujú ju za odkaz na obľúbený motív krajnej pravice, ktorý vykresľuje migrantov ako osobitné nebezpečenstvo pre biele ženy narodené v Nemecku.
Podľa Fratzschera vidí kancelár problém v tom, že Nemecko je krajinou prisťahovalcov a že obraz mesta podľa neho prirodzene formujú ľudia s migračným pôvodom.
Podľa Merza spolková vláda dosahuje istý pokrok v migračnej politike. „Samozrejme, stále máme tento problém s imidžom mesta, a preto spolkový minister vnútra uľahčuje a vykonáva rozsiahle deportácie,“ povedal.
Aj toto vyhlásenie pobúrilo verejnosť a vyvolalo veľa kritiky aj zo strany mladšieho koaličného partnera, Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) a čiastočne aj z vlastných konzervatívnych radov.
Nemecký ekonomický inštitút (IW) preto vyzval na väčšiu diferenciáciu vzhľadom na búrlivú diskusiu. „Nedokážeme to zdôrazniť dostatočne: V diskusii o migrácii sa príliš málo rozlišuje medzi prisťahovalectvom kvalifikovaných pracovníkov na jednej strane a ľuďmi, ktorí prichádzajú do Nemecka z humanitárnych alebo iných dôvodov,“ povedal pre Handelsblatt riaditeľ berlínskej pobočky IW Knut Bergmann. Zároveň zdôraznil, že z pohľadu ekonomiky je pre Nemecko prisťahovalectvo kvalifikovaných pracovných síl nepochybne dôležité.