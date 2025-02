Merz chce dobré vzťahy s USA, pripravený je však i na najhorší scenár

Berlín 24. februára (TASR) - Konzervatívny víťaz predčasných parlamentných volieb v Nemecku a kandidát na post spolkového kancelára Friedrich Merz v pondelok v Berlíne uviedol, že sa bude usilovať o dobré vzťahy so Spojenými štátmi za vlády tamojšieho prezidenta Donalda Trumpa, je však pripravený aj na "najhorší scenár". TASR informuje podľa agentúr DPA a AFP.



Merz na tlačovej konferencii vyjadril "nádej, že môžeme zachovať transatlantické väzby", zároveň však varoval, že "všetky signály, ktoré dostávame od Spojených štátov, naznačujú, že záujem o Európu klesá".



Šéf konzervatívneho bloku CDU/CSU, ktorý zvíťazil vo víkendových voľbách do Spolkového snemu, v pondelok už oznámil, že sa bude usilovať o zostavenie vládnej koalície so stredoľavicovými sociálnymi demokratmi (SPD).



Na pondelkovej tlačovej konferencii v Berlíne zároveň však upozornil, že nárast hlasov pre stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD), označovanú za krajine pravicovú, ktorú vo voľbách podporilo 20 percent voličov, je "posledným varovaním" pre hlavné politické strany v krajine.



Protiimigračná AfD v nedeľňajších voľbách dosiahla svoj historicky najlepší volebný výsledok. Predvolebná kampaň v Nemecku bola poznačená smrtiacimi incidentmi vrátane nárazu auta do davu demonštrantov či útokov nožom, za ktoré sa zodpovednosť pripisuje práve migrantom, pripomína AFP.



Merz z tábora stredopravicových kresťanských demokratov prisľúbil obmedzenie migrácie a "nulovú toleranciu" práva a zákona s cieľom zmierniť obavy verejnosti a získať si späť voličov, ktorí mali tendenciu odkloniť sa ku krajnej pravici.



"Toto je skutočne posledné varovanie politickým stranám demokratického stredu v Nemecku, aby dospeli k spoločným riešeniam," dodal Merz v Berlíne. Poukázal pritom na vysoké zisky hlasov pre AfD predovšetkým na východe krajiny, ktorý bol v minulosti súčasťou komunistického bloku.



Očakáva sa, že Merz teraz začne s rokovaniami zameranými na vytvorenie koaličnej vlády. Ako dodal, "musíme pracovať spoločne, aby sme vyriešili problémy v Nemecku" s cieľom "postupne pripraviť túto stranu o jej živnú pôdu", cituje AFP.



Z výsledkov volieb vyplýva, že CDU/CSU a SPD budú mať dohromady 328 kresiel v 630-člennom Bundestagu. Blok CDU/CSU získal 28,5 percenta hlasov a Merz je tak na najlepšej ceste stať sa budúcim nemeckým kancelárom. Za konzervatívcami skončila so ziskom 20,8 percenta hlasov Alternatíva pre Nemecko (AfD). Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) so ziskom 16,4 percenta hlasov a s poklesom o vyše deväť percentuálnych bodov zaznamenala historicky najhorší volebný výsledok.