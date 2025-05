Merz chce získať späť voličov od AfD

Berlín 7. mája (TASR) - Nový nemecký kancelár Friedrich Merz v utorok prisľúbil, že urobí všetko pre to, aby získal späť voličov krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá skončila druhá vo februárových parlamentných voľbách. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Merz chce podľa vlastných slov vo verejnoprávnej televízii ARD "obnoviť dôveru ľudí v politický stred a zaistiť, že už nebudú považovať za potrebné hlasovať za stranu, ako je AfD".



V súvislosti s diskusiou o zákaze tejto strany sa však vyjadril zdržanlivo. "Desať miliónov voličiek a voličov AfD, tých nemôžete zakázať," citovala predseda CDU agentúra DPA. Merz priznal, že nedávne oznámenie Spolkového úradu pre ochranu ústavy (BfV), ktorý klasifikoval AfD ako preukázateľne pravicovo-extrémistickú, zmenilo aj jeho pohľad na túto stranu.



Kým však bude môcť spolková vláda z tohto hodnotenia vyvodiť dôsledky, bude musieť posudok v tejto veci dôsledne preskúmať. V prvej línii sa musí koalícia podľa Merza postarať o to, aby sa odstránili dôvody takéhoto hlasovania voličov.



Merza zvolil v utorok Spolkový snem (Bundestag) za kancelára až na druhý pokus, hoci má nová koalícia jeho konzervatívneho bloku CDU/CSU a sociálnych demokratov z SPD v parlamente väčšinu.



"To bol deň!" vyhlásil večer, keď mu jeho predchodca Olaf Scholz odovzdával úrad spolkového kancelára. Merz sa mu poďakoval za prácu v ťažkých časoch s tým, že urobil správne rozhodnutia aj pri náročných výzvach, ako bola koronakríza už na začiatku jeho pôsobenia vo funkcii.



Merz tiež ubezpečil o rozhodnom postupe pri riešení problémov Nemecka. "Sme koalícia zo stredu politického spektra našej krajiny a som veľmi presvedčený, že budeme schopní riešiť problémy našej krajiny vlastnými silami aj z tejto budovy," zdôraznil.