Merz: Členské štáty NATO musia spoločne rozhodnúť o členstve Ukrajiny

Mníchov 15. februára (TASR) - Členstvo Ukrajiny v NATO musí zvážiť Aliancia ako celok, uviedol v sobotu predseda Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) Friedrich Merz na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC). Politik zároveň požiadal USA, aby nezasahovali do nadchádzajúcich parlamentných volieb v Nemecku, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



"Od posledného summitu NATO sa v rámci Aliancie dosiahol konsenzus, že Ukrajina musí mať perspektívu členstva," vyhlásil Merz. Ak by sa to malo zmeniť, členské štáty NATO to musia urobiť spoločne, ozrejmil líder CDU. Reagoval tak na nedávne vyhlásenia administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa týkajúce sa ukončenia konfliktu na Ukrajine. USA totiž naznačili, že členstvo Kyjeva v NATO je "neuskutočniteľné", pripomína AFP.



Merz na konferencii zároveň žiadal, aby Spojené štáty nezasahovali do nadchádzajúcich volieb v krajine, ktoré sa budú konať 23. februára. "Rešpektujeme prezidentské voľby a voľby do Kongresu v USA a očakávame, že USA budú robiť to isté aj u nás," povedal líder CDU v reakcii na kritické vyjadrenia amerického viceprezidenta J.D. Vancea v Mníchove.



Vance kritizoval prístup niektorých nemeckých strán politického stredu za to, že odmietajú rokovať s krajne pravicovou Alternatívou pre Nemecko (AfD) napriek veľkej podpore, ktorú strana má, píše DPA.



Americký viceprezident na pôde MSC tiež kritizoval údajné obmedzovanie slobody prejavu v Európe. Predseda CDU skonštatoval, že sloboda prejavu je súčasťou otvorenej demokratickej spoločnosti v Nemecku, no "falošné správy, nenávistné prejavy a trestné činy aj naďalej podliehajú právnym obmedzeniam a kontrole nezávislých súdov".



Nemecký politik zároveň odsúdil piatkové rozhodnutie Bieleho domu zakázať vstup novinárom z americkej tlačovej agentúry The Associated Press (AP) do Oválnej pracovne a na palubu prezidentského špeciálu Air Force One. Merz vyhlásil, že niečo také by sa nikdy nestalo, pokiaľ by bol kancelárom on, píše DPA.