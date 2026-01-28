< sekcia Zahraničie
Merz: Dni iránskeho režimu sú spočítané
Nemecký kancelár sa vyjadril aj k výzve na zaradenie iránskych Revolučných gárd na európsky zoznam teroristických organizácií.
Autor TASR
Berlín 28. januára (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz počas stredajšej tlačovej konferencie s rumunským premiérom Iliem Bolojanom v Berlíne vyhlásil, že dni iránskeho režimu sú spočítané. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Režim, ktorý sa dokáže udržať pri moci iba prostredníctvom číreho násilia a teroru voči vlastnému obyvateľstvu - toho dni sú spočítané. Môže to byť otázka týždňov, ale tento režim nemá legitimitu vládnuť krajine,“ vyhlásil Merz.
Nemecký kancelár sa vyjadril aj k výzve na zaradenie iránskych Revolučných gárd na európsky zoznam teroristických organizácií. „Veľmi ma mrzí, že v Európskej únii stále existuje jedna alebo dve krajiny, ktoré ešte nie sú pripravené,“ uviedol.
Ľudskoprávna organizácia Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA uvádza, že pri protivládnych protestoch v Iráne zomrelo najmenej 6200 ľudí, zväčša protestujúcich zabitých bezpečnostnými zložkami.
Niektorí aktivisti tvrdia, že skutočný počet obetí môže byť aj mnohonásobne vyšší, pretože overovanie úmrtí komplikuje odstavenie internetu v krajine.
