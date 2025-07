Merz dúfa v rýchle prímerie medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy

Berlín 18. júla (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok telefonoval s premiérom Izraela Benjaminom Netanjahuom. Odkázal mu, že dúfa v rýchle dosiahnutie prímeria v Pásme Gazy a zdôraznil potrebu doručenia dodávok humanitárnej pomoci Palestínčanom „bezpečným a ľudským spôsobom“. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



„Kancelár vyjadril nádej na rýchle prímerie v Pásme Gazy. Všetci zostávajúci rukojemníci Hamasu vrátane tých, ktorí majú nemecké občianstvo, musia byť okamžite prepustení,“ uviedla vo vyhlásení Merzova kancelária. Šéf nemeckej vlády tiež Netanjahuovi oznámil, že „presadzuje dosiahnutie udržateľného povojnového usporiadania Gazy, ktoré by zohľadňovalo izraelské bezpečnostné potreby a právo Palestínčanov na sebaurčenie“.



Na tlačovej konferencii pred rozhovorom zároveň Merz vyhlásil, že súčasnú situáciu v Pásme Gazy „už naďalej nie je možné akceptovať“. Netanjahua v rozhovore varoval pred krokmi, ktoré by poviedli k anexii Západného brehu Jordánu.



Rokovania o prímerí vo vojnou zmietanej palestínskej enkláve medzičasom pokračujú v katarskej Dauhe už druhý týždeň. Dosiaľ nepriniesli žiadne výsledky a kľúčovou otázkou zostáva budúca prítomnosť izraelských jednotiek v Pásme Gazy. Hamas požaduje ich úplné stiahnutie a minulý týždeň odmietol izraelský návrh, podľa ktorého by izraelské sily zostali na viac ako 40 percentách územia.