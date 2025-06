Merz dúfa, že 18. balík sankcií voči Rusku bude prijatý budúci týždeň

Berlín 11. júna (TASR) — Napriek odporu Slovenska nemecký kancelár Friedrich Merz verí, že 27 členských štátov EÚ schváli 18. balík sankcií proti Rusku za jeho agresiu voči Ukrajine, ktorý navrhla Európska komisia, už na budúci týždeň. Povedal to v stredu v Berlíne po stretnutí s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters



„Som vďačný za to, že Európska komisia včera predstavila návrhy 18. balíka sankcií. Ak všetko pôjde podľa plánu, rozhodne sa o ňom na budúci týždeň,“ uviedol Merz.



Na novinársku otázku o nesúhlase Slovenska s týmto balíkom Merz odpovedal, že na budúci týždeň o ňom bude prvýkrát rokovať Výbor stálych zástupcov (COREPER) v Bruseli. „Možno o tom budeme musieť znova diskutovať na Európskej rade. Ale možno sa o tom dohodneme už na budúci týždeň,“ povedal Merz narážajúc na summit EÚ, ktorý sa uskutoční 26. a 27. júna.



Premiér SR Robert Fico v utorok na sociálnej sieti uviedol, že Slovensko nepodporí pripravovaný 18. balík sankcií EÚ proti Ruskej federácii, pokiaľ mu Európska komisia neposkytne reálne riešenie krízovej situácie, do ktorej sa krajina dostane po úplnom zastavení dodávok plynu, ropy a jadrového paliva z Ruska.



EK predstavila 18. balík sankcií zameraný na príjmy Ruska z energetiky a vojenského priemyslu v utorok. V novom balíku sa navrhuje znížiť cenový strop na ruskú ropu zo 60 na 45 dolárov za barel a zakázať obchodovanie so spoločnosťami prevádzkujúcimi plynovody Nord Stream 1 a 2 a s bankami, ktoré sa podieľajú na obchádzaní sankcií. Na prijatie balíka je potrebný jednomyseľný súhlas.