Merz dúfa, že parlament ho zvolí za kancelára v prvom kole hlasovania

Berlín 5. mája (TASR) - Friedrich Merz očakáva, že ho poslanci za kancelára zvolia v utorok v prvom kole hlasovania v nemeckom Spolkovom sneme (Bundestag). Merz uviedol, že všetci poslanci konzervatívneho bloku CDU/CSU by sa mali zúčastniť na zasadnutí parlamentu, kde sa bude hlasovať, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



„Všetci budú zajtra prítomní. Bez výnimky,“ upresnil designovaný kancelár. V pondelok si poslanecká skupina CDU/CSU zvolila Jensa Spahna za svojho šéfa, niekoľko poslancov však bolo chorých.



Kancelár na zvolenie do funkcie potrebuje nadpolovičnú väčšina - 316 z celkového počtu 630 poslancov Bundestagu. Merz predpokladá, „že všetci budú prítomní, tak medzi sociálnymi demokratmi (SPD), ako aj medzi (CDU/CSU),“ a tiež to, „že všetci budú hlasovať za“. Koalícia CDU/CSU a SPD má 328 poslancov.



V roku 1994 bol zvolený za kancelára Helmut Kohl (CDU/CSU) s prevahou iba štyroch hlasov a hlasovanie prebehlo bez problémov. „Predpokladám, že tomu tak bude aj zajtra,“ ozrejmil Merz. „V tomto ohľade nemusím uvažovať o alternatívach,“ odpovedal na otázku, čo bude robiť, ak v prvom kole hlasovania nezíska väčšinu.