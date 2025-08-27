Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Merz: Dvere do Európskej Únie sú pre Moldavsko otvorené

Na snímke sprava nemecký kancelár Friedrich Merz, moldavská prezidentka Maia Sanduová, francúzsky prezident Emmanuel Macron a poľský premiér Donald Tusk počas spoločnej tlačovej konferencie v Kišinove v stredu 27. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Kišiňov 27. augusta (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v stredu vyhlásil, že dvere do Európskej únie sú pre Moldavsko otvorené. Vyjadril sa deň pred začatím predvolebnej kampane v tejto krajine, kde sa budú v septembri konať parlamentné voľby v Moldavsku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Merz, ktorý vystúpil spolu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a poľským premiérom Donaldom Tuskom počas návštevy Kišiňova, povedal, že krajina bude srdečne vítaná v EÚ. „(Berlín) urobí všetko, čo bude v jeho silách, aby na jeseň otvoril prvú kapitolu rokovaní,“ ozrejmil.

Všetci traja lídri EÚ prisľúbili Kišiňovu technickú i diplomatickú podporu pri obrane proti ruským hybridným útokom, ktorých rozsah sa od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 vo veľkej miere zvýšil, píše agentúra Reuters. „Dobre vieme, ako Moldavsko sužuje ruská agresívna vojna proti Ukrajine,“ dodal Merz.

„Kremeľská propaganda nám tvrdí, že Európania chcú predlžovať vojnu a že Európska únia utláča ľudí. To sú klamstvá. Európska únia na rozdiel od Ruska nikoho neohrozuje a rešpektuje každého suverenitu,“ doplnil Macron.
