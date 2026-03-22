Merz hovoril s Trumpom o vojne v Iráne

.
Na snímke nemecký kancelár Friedrich Merz. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Berlín 22. marca (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz telefonoval v nedeľu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a hovorili spolu o vojne v Iráne, ktorá sa začala pred troma týždňami a v ktorej Berlín odmietol účasť na vojenských operáciách. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.

Hovoril som dnes popoludní s prezidentom USA Donaldom Trumpom o situácii v Iráne, Izraeli a na Ukrajine. Dohodli sme sa, že zostaneme naďalej v úzkom kontakte. Naša výmena bude čoskoro pokračovať,“ napísal kancelár na platforme X. Ďalšie podrobnosti spolková vláda nezverejnila.

Trump v uplynulých dňoch vyzýval partnerov v NATO, aby pomohli zabezpečiť Hormuzský prieliv, ktorý je dôležitý pre dodávky roky. Európski spojenci ako Nemecko však takúto požiadavku odmietli. Šéf Bieleho domu reagoval rozhnevane a spojencov obvinil, že robia „hlúpu chybu“.

Merz v piatok na predvolebnom podujatí v západnom Nemecku povedal, že Trump s ním nie je veľmi spokojný. Podľa vlastných slov však kancelár chce pokračovať v snahe o dobré vzťahy so Spojenými štátmi. „Nechcem sa vzdať transatlantického partnerstva,“ zdôraznil Merz.
.

