< sekcia Zahraničie
Merz hovoril s Trumpom o vojne v Iráne
Autor TASR
Berlín 22. marca (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz telefonoval v nedeľu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a hovorili spolu o vojne v Iráne, ktorá sa začala pred troma týždňami a v ktorej Berlín odmietol účasť na vojenských operáciách. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
„Hovoril som dnes popoludní s prezidentom USA Donaldom Trumpom o situácii v Iráne, Izraeli a na Ukrajine. Dohodli sme sa, že zostaneme naďalej v úzkom kontakte. Naša výmena bude čoskoro pokračovať,“ napísal kancelár na platforme X. Ďalšie podrobnosti spolková vláda nezverejnila.
Trump v uplynulých dňoch vyzýval partnerov v NATO, aby pomohli zabezpečiť Hormuzský prieliv, ktorý je dôležitý pre dodávky roky. Európski spojenci ako Nemecko však takúto požiadavku odmietli. Šéf Bieleho domu reagoval rozhnevane a spojencov obvinil, že robia „hlúpu chybu“.
Merz v piatok na predvolebnom podujatí v západnom Nemecku povedal, že Trump s ním nie je veľmi spokojný. Podľa vlastných slov však kancelár chce pokračovať v snahe o dobré vzťahy so Spojenými štátmi. „Nechcem sa vzdať transatlantického partnerstva,“ zdôraznil Merz.
