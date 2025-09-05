< sekcia Zahraničie
Merz je nespokojný s pozíciou Európy vo svete

Autor TASR
Berlín 5. septembra (TASR) - Podľa nemeckého kancelára Friedricha Merza Európa nezohráva na svetovej scéne takú úlohu, akú by mala, aby dokázala riadne ochrániť svoje záujmy. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy agentúry DPA.
„To, čo ma trápi a musím priznať, že ma to naozaj ťaží, je skutočnosť, že my Európania v súčasnosti nezohrávame vo svete úlohu, ktorú chceme a ktorú by sme mali, aby sme riadne chránili naše záujmy,“ povedal v rozhovore pre kanál CDU.TV jeho Kresťanskodemokratickej únie.
Merz ako príklad uviedol vojnu na Ukrajine. „V súčasnosti nie sme schopní vyvinúť dostatočný tlak na (ruského prezidenta Vladimira) Putina, aby ukončil vojnu," povedal. „Sme závislí od americkej pomoci,“ zdôraznil. Poznamenal, že krajiny ako Čína, India a Brazília zatiaľ nadväzujú nové partnerstvá s Ruskom.
Napriek svojim obavám Merz privítal aj známky obnovy európskej jednoty. „To do veľkej miery závisí aj od odhodlania nemeckej vlády a v tomto prípade najmä od záväzkov nemeckého kancelára,“ povedal.
Nemecko sa snaží plniť svoje povinnosti, ktoré sa od neho očakávajú na globálnej scéne, čo slúži aj vlastným záujmom krajiny, povedal Merz podľa DPA.
